El IX Triatlón de Sierra Nevada, suspendido

La novena edición del Triatlón de Sierra Nevada no se disputará el próximo 19 de julio, tal como estaba previsto. La organización de la prueba ha tomado en consideración la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y ha decidido la suspensión de la prueba.

Según un comunicado, la organización informa que "nos vemos obligados a cancelar el Triatlón Sierra Nevada 2020 pese a la ilusión que teníamos de que se desarrollara esta edición".

Asimismo, en el documento se explica que debido a la situación provocada por el coronavirus es muy complicado "cumplir con los plazos" que se había marcado la organización respecto a los trámites y gestiones necesarios para "garantizar la seguridad de los participantes".

Problemas de preparación

Por otro lado, los responsables del Trialtón de Sierra Nevada aluden a la comprensible "falta de preparación de los atletas que aunque han intentado mantener la mejor condición física durante el confinamiento podrían resultar lesionados tras el gran esfuerzo al que están expuestos en nuestra prueba". No en vano, la prueba está considerada como uno de los triatlones más duros del calendario debido a la altitud en la que se desarrolla buena parte del recorrido.

Daniel Lahaba, gerente de Alssport, indica que han sido muchos los interesados los que han comunicado a la organización la falta de tiempo para poder preparar de forma conveniente la prueba y que, por tanto, "no garantizaban su participación".

La organización ha optado por la cancelación del Triatlón de Sierra Nevada y no por su aplazamiento porque, según explica, se han retrasado muchos eventos deportivos, lo que producirá "una masificación de pruebas deportivas en el calendario y posiblemente haya muchas que coincidan de fecha". Es por esto que se ha decidido "no ser uno más, no entrar en la rivalidad de fechas y dejar de saturar el calendario".