Ibon Navarro: "Los récords no valen para nada y ganar es muy difícil"

El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, ha asegurado este viernes que llevar nueve victorias consecutivas en la Liga Endesa no le parece importante porque "los récords no valen para nada" y ganar "es muy difícil", para lo que puso de ejemplos del Baskonia y el Barça."Que llevemos tantas victorias seguidas implica saber que en algún momento perderemos. Hay que mejorar y seguir porque las metas volantes no valen para nada", dijo el entrenador vitoriano este viernes en rueda de prensa.

Sobre el Covirán Granada, rival este sábado en la competición liguera, dijo esperar que haya "una labor de desgaste y ojalá que en el ultimo cuarto lleguen con menos fuerza"; y citó a varios jugadores como "Lluís, Thomasson y la gente del banquillo que también aporta"."Pablo Pin hace buen trabajo para rotar, pero no es tan testimonial el papel de los del banquillo, tiene a seis jugadores por encima del 40% en triples. Es un equipo que sin tener gran ritmo de juego tiene buenos porcentajes y debemos controlar esos tiros", afirmó.El entrenador del conjunto malagueño analizó el juego del equipo granadino y dijo que "las situaciones de indirecto de Cheatham y el juego de Felicio y Lluís Costa, que es una alegría verle jugar porque es uno de los mejores bases de la Liga".

"Sabemos que jugar ante estos rivales son así, cada partido es diferente. Los rivales juegan y preparar cosas, tenemos que aprender cómo jugar contra sus ajustes y no creo que haya una falta de activación", indicó Navarro, quien agregó que juegan "contra un equipo que juegan muy bien los tres y últimos cuartos" y "será un reto".

El alero Jonathan Barreiro tiene que ser intervenido quirúrgicamente por la rotura del escafoides de la muñeca izquierda porque, según Navarro, "sin quirófano eran ocho semanas, con quirófano seis"."Veremos qué pasa y si puede estar a mediados de febrero, nos llega un bloque de partidos con equipos grandes y tendremos que encontrar soluciones", dijo.

Sobre el pívot brasileño Augusto Lima, ya recuperado de una grave lesión en su rodilla derecha, señaló que "iba bien pero ha estado con un virus y ha perdido peso, masa muscular y se ha descompensado su pierna buena con la mala y eso le frena ahora"."La idea era meterlo contra Peristeri pero ahora hay que hacerle pruebas y no se como va a estar, pero mañana no va a estar", concluyó.