Ignacio Fontes pasa por tiempos a las semifinales del 1500

El atleta granadino Ignacio Fontes, cuarto representante granadino en entrar en acción en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 de los cinco presentes en tierras japoneses, cumplió con su objetivo de superar la primera ronda en los 1.500 metros.

Lo hizo con suspense, ya que no logró finalizar su serie entre los seis primeros clasificados, que eran los que accedían a semifinales de forma directa, y tuvo que esperar a la calificación por tiempos.

Ignacio Fontes fue octavo en la primera de las tres rondas clasificatorias, disputadas en la madrugada del lunes al martes, con un tiempo de 3:36:95, el tercero de los seis que fueron repescados por marcas.

No se le vio cómodo sobre el mojado tartán del Estadio Olímpico de Tokio, ya que fue casi toda la carrera en la cola del grupo y corrió la mayor parte de las dos primeras vueltas por la calle 2 para evitar los muchos empujones, toques y tropezones que hubo en la prueba.

Progresó en la última vuelta y fue adelantando rivales, aunque no le dio para llegar entre los seis primeros.

Vivió con inquietud las dos siguientes clasificatorias hasta confirmarse que estará en unas semifinales del 1500 que disputará el jueves a mediodía, hora española.

Declaraciones

“La carrera ha sido un poco caótica al principio, con mucha gente, he tenido que ir por calle 2 las primeras vueltas. Estaba agobiado y desconcentrado”, reconoció Fontes en Televisión Española nada más terminar su serie.

“He intentado reaccionar, pero ya no he llegado. Me imaginaba otra carrera, al menos más limpia, sin tantos frenazos, sin hacer tantos metros, y poder arrancar al final. Se me han sido mucho, aunque he pasado a algunos al final”, añadió el granadino, quien tenía “una sensación extraña” tras la carrera.