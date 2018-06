Jordi Alba pide paciencia antes de "dar palos"

Jordi Alba expresó que las sensaciones del equipo son "muy buenas" e insistió en que hay que ser "positivos" tras las dos primeras jornadas del Mundial. "Nos hemos acostumbrado a partir de hace seis u ocho años (a ganar títulos con España), no antes. Antes, por desgracia, no se ganaba tanto como estos últimos años, respetando a todos los jugadores, porque siempre influye el factor suerte, pero somos así nosotros, que siempre nos gusta mirar lo malo en vez de lo bueno", valoró el zaguero desde Krasnodar.

"Pero creo que hay que ser positivos en esta vida. Tenemos una gran selección, hay que mejorar cosas, pero esperarnos un poquito antes de darnos palos. No empecéis ya, por favor", expuso el lateral izquierdo en la última pregunta de la rueda de prensa en referencia a algunas críticas recibidas.

España ha resumido sus dos primeros encuentros en Rusia 2018 con un empate y una victoria y ya está a un solo punto de los octavos de final a falta de la última jornada frente a Marruecos. "Estamos haciendo las cosas bien. Hay que ser positivos. Es que dramatizamos un poco. Menos mal que estamos ganando. Nos tenemos que quedar con eso", prosiguió el futbolista.

"Estamos haciendo buen juego. Siempre hay que mejorar cosas, pero cada partido es una historia y seguro que vamos a seguir mejorando. Nos tenemos que quedar con que las cosas van bien. No nos tenemos que engañar", añadió Jordi Alba, quien también apuntó que su equipo está físicamente "muy bien" y "dominando todos los partidos".

Ante Irán, el resultado era bueno para nosotros (con 0-1 en el tramo final del encuentro) y ellos también nos presionaron más arriba y tuvieron más la pelota, pero las sensaciones son muy buenas, estamos generando buen juego; defensivamente estamos bien, pese a los tres goles de Portugal, que hay que ver los tres goles, dos son a balón parado y luego una jugada desgraciada. Estamos serios y bien", dijo.

"Dentro del vestuario se transmite eso y se habla de eso, que quizá en otros campeonatos las sensaciones eran peores, pero hoy en día cualquier equipo te puede ganar y echar a la calle en cualquier instante", advirtió el futbolista, quien ya enfoca al primer puesto del grupo porque el cuadro "será mucho mejor" para su selección.

España se acercó ahí con su victoria contra Irán en Kazán, en un duelo complejo por el repliegue intensivo y la solidaridad atrás de su adversario. "Ellos buscaron su partido, encerrados atrás, prácticamente cada balón lo tiraban arriba, pero el planteamiento suyo fue muy bueno", repasó.

"A nosotros está claro que nos costó muchísimo entrar, porque había muchísimos jugadores en el área. No es fácil entrar ahí, hacer ocasiones, y al final en la jugada más afortunada para nosotros pudimos meter gol. Las sensaciones fueron buenas, tuvimos el control del partido. Creo que hicimos un gran partido", destacó.

"Portugal seguro que se encuentra con muchas dificultades ante Irán. Es una gran selección, quizá por el nombre no, pero los datos están ahí. Se encerró muchísimo. No es fácil cuando una selección se encierra atrás y no te deja ningún espacio. Se sacaron los tres puntos, que es lo importante", apuntó Alba.