Kane y la ilusión de Panamá

Inglaterra buscará sellar su pase a octavos de final del Mundial en su segundo partido de Rusia frente a Panamá, que aún busca sumar puntos en su primera participación en el torneo. Tras vencer a Túnez por 2-1 con un doblete de Kane, una segunda victoria en Nizhni Novgorod convertiría a Inglaterra en la otra clasificada del Grupo G junto a Bélgica.

Pero Panamá será más que un trámite para los Three Lions. El equipo del colombiano Hernán Bolillo Gómez, uno de los debutantes en el Mundial junto a Islandia, tiene en la defensa su mejor arma y aguantó la tormenta ofensiva belga durante 45 minutos antes de caer por 3-0.

Panamá es un equipo con mucho orgullo, que aguantó bien ante Bélgica y será difícil"El técnico panameño anuncia que repetirá once, mientras que el inglés hará cambios

Sin más presión que la de sumar experiencia y con la ilusión del debut, puede incomodar a una Inglaterra que, a pesar del poderío de Kane, desperdició más de 15 ocasiones de gol claras ante Túnez y terminó venciendo en tiempo de descuento.

"No vale lo que pasó ayer, si se ganó, perdió o empató. Hay que ganar", pidió ayer Gómez, que no tuvo inconvenientes en adelantar que alineará a los mismos once que frente a Bélgica. "Tenemos una estabilidad y un equipo mecanizado, ordenado. Ésa es nuestra arma: la continuidad".

El entrenador colombiano admitió, sin embargo, que Inglaterra será un rival incluso más complicado que Bélgica y no ahorró elogios para el equipo británico.

"Es muy trabajado, muy táctico, recuperan muy fácil y aceleran muy fácil. Tienen precisión a un toque, tiene muchas variantes. Es el partido más complicado de todos", analizó. "Si tenemos algo de distracción, lo vamos a pasar mal", añadió.

La prioridad de Panamá será similar a la del debut con Bélgica: cortar el ataque rival con su buen entramado defensivo. "Primero mantener el cero", confirmó el medio campista Edgar Bárcenas. "A medida que pase el partido veremos las situaciones que se vayan generando".

Inglaterra llega como claro favorito al partido. Entre sus armas se cuentan la tradición, la experiencia competitiva y nombres propios como Kane, pero no la sorpresa: el equipo de Gareth Southgate sufrió una polémica filtración involuntaria de su once inicial antes del duelo.

Un fotógrafo captó un papel que llevaba un asistente del técnico con la formación prevista ante Panamá. La imagen se volvió viral y desató un debate sobre el papel de la prensa inglesa. "Nuestros medios tendrán que decidir si ayudan o no al equipo", se quejó Southgate.

Más allá de la polémica, el papel filtrado mostraba cambios trascendentes con respecto al equipo del debut con Túnez, con Rashford y Loftus-Cheek entrando en lugar de Sterling y Alli, este último lesionado durante la semana.

"Miré muchos partidos de Panamá. Son un equipo muy bien organizado defensivamente", reveló el técnico Southgate en diálogo con el portal de la FIFA. "Son una selección con mucho orgullo que aguantó bien en el primer tiempo ante Bélgica. Serán difíciles de quebrar", amplió.

Los ingleses no olvidan tampoco que el Mundial de Rusia viene marcado por las muchas sorpresas que se han producido y que ellos mismos tuvieron que luchar hasta el minuto 91 para doblegar a Túnez, otro rival inferior sobre el papel.

Más allá de la prudencia lógica y las filtraciones, nadie duda de que la campeona del mundo en 1966 tiene el deber de ganar hoy si quiere confirmar su papel como una de las selecciones destinadas a llegar lejos en Rusia.