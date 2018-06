Kovacic busca la salida

El centrocampista croata Mateo Kovacic manifestó su deseo de "dejar el Real Madrid", su equipo actual, para tener "la oportunidad de jugar regularmente como titular", según declaró en una entrevista publicada ayer por el diario Marca.

"Lo mejor para mí es que me vaya a otro club en el que tenga la oportunidad de jugar regularmente como titular. Es una oportunidad que creo que puedo tener y que deseo ahora mismo".

Kovacic, de 24 años, llegó al Real Madrid en 2015 procedente del Inter y su importancia en el equipo fue creciendo de la mano del técnico francés Zinedine Zidane, aunque nunca llegó a consolidarse como titular en un centro del campo dominado por jugadores del talento de Luka Modric, Toni Kroos o Isco.

"El problema es que para un jugador joven es difícil tener continuidad y sin esa continuidad nunca voy a poder mostrar todo mi potencial. Cuando no juego claro que no soy feliz", comentó.

Según el jugador de la selección croata, llegó el momento de dar otro paso en su carrera. "He disfrutado muchísimo estos tres años en el Madrid, con unos compañeros increíbles, ganando trofeos... Pero no he estado del todo feliz porque mi contribución a todo eso no ha sido la máxima y es algo que quiero cambiar", insistió.

Antes de aclarar su futuro, hablará con el nuevo técnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, al cual no conoce aún, para ver qué solución encuentra.