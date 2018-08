Laura Bueno sueña, Rodríguez no falla

Los granadinos Laura Bueno y Daniel Rodríguez no fallaron. El de Casanueva fue el primero de los dos representantes provinciales en entrar en liza. Participó por la mañana en la cuarta y última de las series preliminares. Pasaban a las 'semis' los tres primeros de cada carrera y no tuvo que estar pendiente de los tiempos porque fue el tercero de su serie. Corriendo por la calle 4, Rodríguez demostró que tenía la tercera mejor marca de los ocho participantes y fue capaz de cruzar la meta con un tiempo de 20:81 para llegar a semifinales.

El actual campeón de España sub'23 de la distancia, que esta temporada ha corrido en 20:59, participó por la tarde en la tercera y última serie de semifinales. Meterse en la final era muy difícil al partir el pupilo de Manuel Jiménez con la peor marca de los ocho corredores. Con todo, fue quinto en su serie con 20:77.

He corrido con el corazón y la cabeza. Han venido mis padres, que son mi amuleto"Estoy muy contento y me encontré bien. Me he metido en semifinales y no puedo pedir más"

"Estoy muy contento con mi primer Europeo, no puedo pedir más porque me he metido en semifinales. Estaba un poco cansado por tener que disputar dos carreras en un día pero me he encontrado bien", dijo Rodríguez.

La participación en los Europeos del velocista granadino no ha terminado aún porque forma parte, como el también representantes provincial Arián Téllez, del prometedor relevo español de 4x400 metros que comenzará el viernes su andadura en Berlín

Laura Bueno correrá esas semifinales desde las ocho menos diez de este jueves. Ayer sólo participó en la ronda preliminar, en la que volvió a demostrar su excepcional estado de forma. La granadina, que llega tras ser campeona de España de la distancia, fue segunda de su serie, la cuarta y última, tras ir primera gran parte de la prueba y pese a correr por la calle 1.

Además, firmó un nuevo récord personal al completar la carrera en 52:14, tres centésimas menos que su marca anterior. Laura Bueno, entrenada por Jesús Montiel, no tendrá nada fácil alcanzar la final, ya que su gran tiempo es el octavo mejor de las catorce clasificadas ayer, a las que se unen en 'semis' diez atletas más que pasan directamente, Ya ha cumplido su primer reto y ahora sueña con la final.

"He mantenido mi ritmo de carrera y me he visto muy bien. Quiero ir paso a paso. He corrido con el corazón y la cabeza. Tengo mi gran amuleto que son mis padres, que han venido a verme por primera vez a una gran competición, y eso es muy importante para mí", dijo Bueno tras la carrera.