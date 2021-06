Laura Bueno vuelve a ser la reina de los 400

Tras un calvario de lesiones, Laura Bueno vuelve a sentirse atleta y este sábado lo ha corroborado con su tercer título nacional en 400 metros lisos en el Campeonato de España absoluto al aire libre que se está disputando en Getafe.

La granadina se alzó con el oro con un tiempo de 52.02 en una carrera que controló en todo momento. Desde la calle 6, Bueno fue de menos a más y en la contrarrecta ya iba primera. Llegó a los últimos 70 metros con una dura pelea con Aauri Lorena Bokesa, pero en la recta final demostró su experiencia y se impuso a la atleta del FC Barcelona que realizó un tiempo de 52.29. La joven Andrea Jiménez alcanzó la medalla de bronce al parar el cronómetro en 53.10, que es su mejor marca personal.

"Disfrutar y soñar"

En la línea de meta se le vio con cierta rabia por no bajar de los 52 segundos pero en declaraciones a Teledeporte señaló que “por fin estoy en mi mejor versión”. Tras reconocer que “ha sido un camino duro”, declaró que “este triunfo es gratificante”. Bueno no olvidó los problemas físicos que ha tenido en los últimos dos años y dejó claro que “hay que disfrutar. He aprendido en este largo viaje de lesiones que toca disfrutar y soñar, pero sobre todo que las lesiones me respeten”. Por último, manifestó que “se me había olvidado lo que era el atletismo”.