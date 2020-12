Lluís Costa, el líder silencioso del Covirán Granada

Nadie duda del acierto que tuvo el Covirán Granada cuando el pasado verano se hizo con los servicios de Lluís Costa. Cuesta creer que el base jugara la pasada campaña en la LEB Plata, por mucho que lo hiciera en las filas del filial del Barcelona, porque es un jugador de superior categoría. Este año, en un hábitat más natural a su potencial, está demostrando que es uno de los mejores de la LEB Oro y un jugador determinante en el conjunto nazarí.

El base rojinegro ha jugado nueve de los diez partidos que hasta ahora ha disputado el Covirán y quizá sea en el que ni siquiera se vistió de corto el que defina su compromiso.

Costa se perdió el choque contra el Huesca cinco días después de haber jugado lesionado el maratoniano partido ante el Castellón –sufría una periostitis, que es una inflamación de la membrana que cubre el hueso, en la cadera–. En la capital levantina, no sólo jugó infiltrado, sino que tuvo una actuación estelar. Pero ya no pudo forzar más la máquina y no pudo participar en el triunfo en tierras aragonesas.

Entre los mejores

Tras sobrepasarse el ecuador de la primera fase de la competición en la LEB Oro, Lluís Costa no sólo es el jugador más valorado del Grupo B, sino que lo es de toda la LEB Oro. En los nueve partidos que ha jugado, el catalán promedia 20 puntos de valoración. Por detrás de él están Kevin Larsen, pívot del Cáceres (Grupo A), con una media de 18 puntos, y Nikola Cvetinovic, ala-pívot del Almansa, con 16,9.

Además, Lluís Costa es el tercer asistente de la segunda competición del baloncesto español. El jugador del Covirán promedia 5,11 asistencias por encuentro, por detrás de los 5,88 de Alberto Martín, del Canoe, y Pedro Llompart, el veterano base del Alicante. Se da la circunstancia de que esta particular clasificación está dominada por jugadores de equipos que están integrados en el Grupo B en la primera fase de la LEB Oro.

Los datos del base del Covirán reflejan una tremenda regularidad desde que comenzó la temporada. Además de su aportación que no está recogida en las estadísticas, que es mucha porque es un jugador claramente de equipo, los números no engañan y recogen en mucha medida lo que significa para el Covirán la presencia de Lluís Costa en la pista de juego.

Sólo en un partido de todos los que ha disputado su valoración estadística final fue de un dígito: en Alicante firmó siete puntos. En todos los demás siempre fue uno de los destacados del equipo de Pin, siempre por encima de los 15 puntos.

El mejor partido de Lluís Costa en lo que a números se refiere, fue ante el Girona. El encuentro, correspondiente a la sexta jornada de la competición liguera, se disputó el pasado 21 de noviembre. Ese día, el base obtuvo inicialmente 32 puntos de valoración que finalmente fueron 35 tras otorgársele un triple que se les había pasado por alto a los ‘avispados’ nuevos encargados de hacer las estadísticas. Durante el choque ante los gerundenses, Costa firmó 25 puntos, seis rebotes, siete asistencias, dos recuperaciones y cinco faltas recibidas.

Otros números

Sin hacer mucho ruido, Lluís Costa es el tercer jugador del Covirán que más minutos acumula, con 263:14, por detrás de Thomas Bropleh (287:13) y Bamba Fall (272:54), aunque éstos con un partido más en sus piernas.

Además, el base es el segundo máximo anotador del conjunto nazarí con 131 puntos, sólo por detrás de Bropleh (150) y por delante de Alex Murphy (124).

Llama mucho la atención de que sea el tercer jugador del Covirán que más rebotes ha capturado en lo que va de liga. Su registro de 37 sólo está por detrás de los de Fall (60) y Joan Pardina (46).