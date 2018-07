El Loja presenta a Corbacho, David López y Cámara

El Loja CD ha cerrado, prácticamente, su plantilla de cara a la próxima temporada. Lo ha hecho con las incorporaciones del delantero centro Corbacho, procedente del Atlético Mancha Real y el lateral izquierdo David López, que llega del Motril. Ambos, junto con el guardameta Cámara, que ha fichado por el Loja procedente del Europa de la Primera División de Gibraltar, fueron presentados por el club, que ha confirmado que ya no es ya una prioridad hacer nuevas incorporaciones, aunque no se descarta que pueda llegar algún jugador más. Los lojeños arrancarán la pretemporada el próximo lunes 23 de julio, si bien los primeros entrenamientos no se podrán llevar a cabo en el estadio Medina Lauxa, que ya está siendo objeto de las primeras actuaciones para la sustitución del césped artificial. Se confía en que en la primera quincena del mes de agosto ya se pueda contar con el Medina Lauxa para entrenar y jugar, pero todavía no está confirmada la fecha exacta, motivo por el que el Loja no ha cerrado todavía partidos de pretemporada en casa, aunque sí hay uno previsto con el Córdoba B. Sí se ha confirmado el que se jugará el 11 de agosto en el campo del Alhaurino, y también está cerrado un triangular en Casabermeja, con la participación también de El Palo. / Paco Castillo