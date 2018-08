El Loja aplaza su partido de la primera jornada

El próximo fin de semana arranca una nueva temporada en el Grupo IX de Tercera División. Y lo hará para todos los equipos granadinos menos para uno. Se trata del Loja Club Deportivo, que tenía previsto disputar el choque de la primera jornada ante el River Melilla el domingo a las 20:00 horas pero no podrá hacerlo debido a los problemas que tiene el conjunto norteafricano para desplazarse hasta el Poniente granadino.

La noticia no ha sentado del todo mal en el seno del conjunto lojeño teniendo en cuenta que está cambiando el césped del Medina Lauxa y para este fin de semana la instalación no iba a estar disponible. De hecho, estaba previsto celebrar el encuentro en Salar pero finalmente no será necesario. Ambas entidades han acordado que la cita se celebre mediado el mes de septiembre pero tendrá que hacerlo entre semana pues no hay fechas disponibles en el calendario.

Por tanto, serán CF Motril, Agroisa Huétor Tájar, Huétor Vega, Guadix y Atarfe los que debuten. Los motrileños lo harán recibiendo en el primer derbi provincial de la temporada al Atarfe. Por su parte, el Huétor Vega recibirá al Mancha Real mientras que Guadix y Huétor Tájar se desplazan a San Pedro y Almería.