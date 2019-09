El Loja se impone en la locura

Los equipos granadinos de Tercera División vivieron una jornada intensa. El CF Motril se mantiene en la cabeza de la tabla tras ganar al Melilla; el Maracena cayó ante El Palo en casa; el Huétor Tájar se llevó un agridulce punto ante El Ejido tras ir ganando por dos goles. Pero fue el derbi provincial el partidazo del domingo, pues Loja y Huétor Vega firmaron un duelo con 5 goles que se llevaron los lojeños.

El público del Medina Lauxa vivió un auténtico espectáculo en el derbi de la jornada. Loja y Huétor Vega protagonizaron un partidazo con lluvia de goles que acabó con un marcador de 3-2 para los locales. El duelo fue vibrante desde el inicio, pues en el minuto seis Jordi Scigliotti adelantó al conjunto verde con un zapatazo.

Al equipo de Jaime Morente se le comenzaron a torcer las cosas al filo del descanso con la expulsión directa de Álvaro Espínola en el 40’. El Loja aprovechó su superioridad numérica y empató en el último minuto del primer tiempo por medio de Seco.

El segundo acto empezó con el Loja buscando prolongar su dominio. El cuadro de Jesús Párraga encontró su recompensa por dos veces. Antonio Peso, en el 56’, completó la remontada tras una rápida triangulación local, y en el minuto 72 Del Moral sentenció el partido con el 3-1.

El Huétor Vega no se rindió y no renunció a un milagro que casi ocurre. En el minuto 90 Óscar, el portero lojeño, cometió un penalti y fue expulsado. David Hurtado transformó la pena máxima y recortó distancias, pero no hubo tiempo para más y el Loja sumó sus primeros tres puntos en esta liga.

Al Motril no le pesó su condición de favorito y venció al Melilla para mantener su pleno de victorias. En el 19’, Puga puso un gran balón al segundo palo tras una jugada por banda y allí estaba Juanfran para enchufar el 0-1. A los seis minutos, el propio Puga encarriló el duelo con el 0-2 tras superar al portero local en un mano a mano.

El Motril es el único conjunto de la provincia que ha ganado los tres encuentros disputados

Tras la reanudación, los locales reaccionaron y Pelu marcó el tanto local en el 52’. El Motril no optó por especular y se lanzó a por otra diana. A los cinco minutos de encajar, los de José Manuel García retomaron su colchón de dos goles con un testarazo de Carmelo, que cabeceó un buen balón parado de Ramiro. Los blanquiazules suman 9 puntos y empatan en la cabeza de la tabla junto a el Linares.

El Maracena perdió su condición de imbatido ante El Palo que, gracias a su eficacia, se llevó el triunfo. Fran Bea mandó una falta al travesaño en el inicio de partido, pero un disparo del visitante Medina en el 25’ pegó en un defensor azulillo y batió a Darío. Los metropolitanos buscaron con insistencia el empate, pero el portero visitante lo evitó.

El cuadro de Gabri Padial salió del vestuario decidido a anotar, pero un penalti transformado por Cazorla fue un jarro de agua fría. Todavía quedaba una bala local. En el 70’, el malagueño Lulu fue expulsado tras cometer un penalti que metió Fran Bea. El Maracena trató de empatar a la desesperada y los visitantes mataron el partido en una contra en el minuto 85’ finalizada por Escardó.

El Huétor Tájar sacó un valioso punto del campo de El Ejido, aunque estuvieron cerca de ser tres, pues los amarillos llegaron a ir ganando por 1-3. Los hueteños añaden así su primer punto en la clasificación.Vicario adelantó a los almerienses en el 18’, pero los panciverdes reaccionaron con fuerza y marcaron tres goles antes del intermedio. Mario fue el adalid de la remontada con un doblete. Antes del descanso, Diego marcó el segundo para los locales.

En el minuto 68 El Ejido empató y se quedó con un jugador menos, pero el conjunto amarillo no logró volver a adelantarse. Aún así, el resultado es más que meritorio ante un rival de entidad.