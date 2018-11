El Loja saca al Motril del 'play off'

Tras una semana repleta de encuentros, la jornada de ayer trajo un derbi que cambió todo en la tabla. Fue el que disputó el Loja con el Motril que se saldó con triunfo de los del Poniente por 2-0 que permite a los de Diego Delgado acceder a la quinta plaza.

En la jornada matinal se disputaron tres partidos con representación granadina y en ellos los que viajaron, que fueron Atarfe y Huétor Tájar, cayeron mientras que el Huétor Vega al fin rompió su mala racha. Los de Jaime Morente se impusieron con solvencia al Torremolinos terminando así con siete jornadas sin conocer la victoria. Los verdiblancos pudieron contar con jugadores como Cambil tras no jugar con el Recreativo Granada en Murcia y fue decisivo. Se adelantaron los de Las Viñas por medio de Joselu, que cuajó un gran partido en el minuto 17. El tanto le dio mucha confianza a los metropolitanos, que pese a gozar de ocasiones más que suficientes para dejar sentenciado el choque mucho antes, tuvieron que esperar al 92' para finiquitarlo con un golazo por toda la escuadra.

Menos fortuna tuvo el Huétor Tájar de Rafa Morales, que cayó por la mínima en el Francisco Romero ante el Rincón de la Victoria. Los hueteños tuvieron opciones en todo momento para sumar ya no sólo un punto sino los tres en juego, pero no estuvieron acertados de cara al arco que defendía Adrián. El choque fue igualado y con el paso de los minutos se fue abriendo pero no fue hasta la recta final del mismo cuando se decantó de bando rinconero. Fue Reina el que, a tres minutos de la conclusión, le otorgó los tres puntos a los locales.

También perdió el Atarfe, y eso que los de Jorge Moreno se adelantaron en el marcador en la primera mitad. Fue Aya, pasada la media hora, el que puso por delante a los verdiblancos. Un tanto que le dio mucha confianza a los atarfeños pero que supo mantener en la segunda mitad en la que el Alhaurino apretó de lo lindo empatando el choque en el 61' por medio de Víctor Rueda. Aunque fue en los últimos minutos cuando el Atarfe se vino abajo con el doblete de Paco en apenas 120 segundos que dejó a los granadinos con la miel en los labios.

Por la tarde, el Guadix logró regresar a la senda del triunfo tras tres derrotas consecutivas. Lo hizo venciendo por la mínima al Torredonjimeno en un encuentro muy competido por ambos conjuntos. Los jienenses, pese a su situación en la tabla clasificatoria plantaron cara en el Municipal accitano, pero el tanto de Pedro Amate a los once minutos del encuentro le dio mucha tranquilidad a los de Gabri, que tras a los resultados cosechados en las últimas jornadas, necesitaban una victoria que calmara su ansiedad.

Con ventaja en el marcador, los del norte de la provincia supieron sufrir, generar peligro en el área rival pero no pudieron aumentar su renta, aunque el gol le sirvió para conseguir un triunfo más que tranquilizador.

Cerró la jornada el derbi de la jornada que midió en el Medina Lauxa al Loja con el CF Motril. Un encuentro que terminó con triunfo lojeño por 2-0 en un duelo que estuvo marcado por el tempranero gol de Chico nada más comenzar el partido.

El tanto condicionó el duelo pues desde entonces, los de José Manuel García buscaron con insistencia el arco lojeño. La igualdad predominó hasta que Marcos estableció el 2-0 definitivo.