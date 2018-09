Lucía Martínez roza las 'semis'

No pudo ser. Lucía Martínez, junto a su pareja Carla Mesa, no pudieron lograr su pase a las semifinales del World Padel Tour que se está disputando en Lugo. Ambas se enfrentaron a Marta Ortega y Ariana Sánchez siendo la única dupla que no estaba entre las ocho primeras del ranking pero que lograron por méritos propios su pase a cuartos. Pese a no ser las favoritas sobre el papel, la granadina y la tinerfeña lograron el primer break del encuentro en el sexto juego (4-2). El control desde la derecha de Martínez y la calidad definitoria de Mesa servían de argumento para que la dupla que entrena Severino Lezzi dispusiese de un 5-3 y su saque para cerrar el primer set, pero ahí reaccionaban Ortega y Sánchez para seguir peleando el primer set (5-4). Una reacción de la pareja rival que le llevó a anotarse dos juegos más de forma consecutiva para cerrar el primer set de su lado con un 7-5 en 50 minutos. En el segundo set y con un ritmo de bola mucho más vivo, Ortega tomó las riendas y Sánchez comenzó a dar rienda suelta a su catálogo de tiros. Pero el decorado, cambiaría drásticamente en el cuarto juego, con un break de Mesa y Martínez que lanzaba a la pareja a sumar 4 de los siguientes 5 juegos y volver a disponer de su saque para llevarse el set por 5-3. Un postrero intercambio de breaks en los dos juegos siguientes, servía de salvoconducto a Mesa y Martínez para forzar el tercer set con un 6-4 a su favor.

En la última manga, se necesitaron 7 juegos para ver el primer break, que caería del lado de Sánchez y Ortega, una renta evaporada en el siguiente juego con un contrabreak que puso el 4-4. Con 5-4 y al resto, Mesa y Martínez dispusieron de dos bolas de partido, pero iba a ser finalmente el tie break el que decidiese qué pareja alcanzaba las semifinales. En el desempate, Marta y Ari llegaron a estar 6-3 abajo, para protagonizar una épica remontada cerrando el pase a 'semis' con un 7-6 tras casi tres horas de choque.