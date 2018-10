Luis Enrique: "No ha sido nuestra mejor noche, es una evidencia"

El seleccionador nacional español, Luis Enrique, reconoció que tras la derrota (2-3) ante Inglaterra en Sevilla, en el partido de la Liga de las Naciones, no fue "la mejor noche" de su equipo.

"No ha sido nuestra mejor noche, es una evidencia. Lástima de no haberle podio brindar la victoria a la afición. Esperábamos no sufrir tanto, nos ha costado presionarles, hemos estados imprecisos y a partir de ahí hemos cometidos errores, han hecho el gol, que fue medicina para ellos y veneno para nosotros. La primera parte fue muy dolorosa", sentenció el técnico asturiano en la sala de prensa del estadio Benito Villamarín.

Luis Enrique, no obstante, sacó "una lectura muy positiva de la segunda parte", que la afrontaron con un 0-3 adverso, y dijo que tuvieron "ocasiones como para darle la vuelta", pero que fue "una noche aciaga en la que ha faltado esa suerte".

"Nos queda un partido fuera de casa (en Croacia el próximo noviembre) y tenemos que ganar. Dependemos de nosotros para pasar" a la fase final del torneo, subrayó el preparador del combinado nacional.

Luis Enrique, sobre posibles críticas que le puedan llegar tras esta derrota, resaltó que es "un entrenador experto, con mucha personalidad y preparado para la lucha".

El seleccionador se refirió al potencial de Inglaterra y afirmó que "tiene jugadores de nivel mundial, sobre todo si tienen espacios. Hay veces que el rival es superior y en la primera parte lo fue, pero fue un resultado severo, con tres transiciones y tres goles", y añadió que sabían que "el grupo era difícil".

También relató lo que hizo en el descanso para solucionar el 0-3 con el que acabó la primera parte y dijo que "no necesitaba dar una patada ni hacer una critica ni hacer tres cambios. Había que cambiar algunas cosas y meterse en una dinámica positiva. Lástima que no pudieron meter pronto el segundo porque la afición seguro que hubiera metido el tercero".