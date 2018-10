Luis Enrique no quiere apartarse de la perfección

El nuevo seleccionador español, Luis Enrique Martínez, definió ayer como "perfecto" el comienzo de su etapa al frente del equipo nacional y aseguró estar "preparado" para cuando lleguen los momentos más difíciles al frente de la selección.

"No está siendo fácil. Estoy preparado para esto y para cualquier otra situación. Adaptado a lo que es una semana de trabajo con los jugadores y tres de trabajo de vídeos, de seguimiento de los jugadores. Contento de lo que tenemos. Todo está siendo perfecto", manifestó.

Seguramente éste sea uno de los tests más difíciles del mundo; es un rival muy habilidoso"

Luis Enrique apareció en rueda de prensa para analizar el partido de hoy en el Benito Villamarín de Sevilla, donde España se clasificará matemáticamente para la Final Four de la Liga de Naciones si vence a Inglaterra.

"He estado (en Sevilla) en muchas ocasiones con la selección cuando era jugador. El público siempre ha estado con nosotros y eso es básico para nosotros. Estoy muy contento de estar aquí porque es una ciudad especial y con leyenda", destacó el seleccionador español.

Según Luis Enrique, "los jugadores se han recuperado bien" del partido amistoso disputado el pasado jueves ante Gales y manifestó sus "dudas sobre cómo puede jugar el rival".

"Sólo contemplamos la victoria porque es el único resultado que nos clasifica y para ello tenemos que ser superior al rival. Inglaterra es una selección joven que está haciendo las cosas bien", opinó.

Sobre el poder aéreo del conjunto inglés, Luis Enrique reconoció que "es una de sus virtudes" y pidió "estar atentos".

"Hay que intentar que nos generen el menor número de saques de esquina y faltas. Las transiciones también es otra de sus otras virtudes", avisó.

Luis Enrique elogió a Gareth Southgate, el seleccionador inglés, de quien dijo: "Me gusta lo que propone. Siempre quiere el balón y se adapta a los jugadores. Le he seguido, incluso sus ruedas de prensa, porque me gusta su discurso. Espero que ante la selección española no tenga suerte, pero a partir de que termine el partido, toda la suerte del mundo".