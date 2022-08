El ala-pívot Luke Maye ya entrena con el Covirán Granada a las órdenes de Pablo Pin

Luke Maye se ha puesto a disposición de Pablo Pin tras pasar el martes el pertinente reconocimiento médico en el hospital La Inmaculada. Con la llegada del ala-pívot el entrenador granadino cuenta ya con todos los jugadores de los que dispone el Coviran Granada hasta el momento en su plantilla.

El conjunto rojinegro comenzó el lunes a entrenar con una doble sesión realizada en el pabellón Veleta, misma dinámica que ha repetido este miércoles y hará el viernes, mientras que jueves y sábado el equipo entrenará únicamente por la mañana.

Todo el plantel

Además de Lluís Costa, Christian Díaz, Thomas Bropleh, que celebró este miércoles su cumpleaños, Pere Tomàs, Jacobo Díaz, Ramón Vilà, Petit Niang, Dejan Todorovic y Luke Maye, también se ejercitan bajo las órdenes de Pablo Pin los canteranos Ricardo Martín, Ricky Revelles, Antonio Moreno y Ángel Corpas.

El cuadro granadino tendrá el domingo como día de descanso y en la próxima semana afrontar cinco intensos días antes de celebrar el primer encuentro de pretemporada que tendrá lugar el sábado 27 en tierras malagueñas ante Unicaja para cerrar el mes de agosto con tan sólo un encuentro de preparación disputado.

Kravic, a Italia

A la espera de poder cerrar la plantilla, el que no firmará será el pívot serbio Dejan Kravic, que finalmente ha sido contratado por el Carpegna Prosciutto Basket Pesaro donde tendrá como entrenador al ex de Unicaja Jasmin Repesa. Además, el ex rojinegro James Ellisor vuelve a Portugal y firmará dos años por el Benfica. El alero norteamericano ayudó al ascenso y tiene un buen cartel en el país luso, donde ha regresado para seguir su carrera deportiva en Europa.