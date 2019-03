Manuel Santiago y Zhor El Amrani se imponen en la XVIII Carrera de Fondo Ciudad de Loja

Manuel Santiago Molino (Olimpo Granada) y Zhor El Amrani (Atletismo Maracena) se impusieron en la XVIII Carrera de Fondo Ciudad de Loja, tercera cita del Gran Premio de Fondo Diputación-Cruzcampo que logró reunir a más de 1.200 atletas.

Al igual que el pasado año, el recorrido se recortó en aproximadamente 2,7 kilómetros y se quedó en duez, al suprimirse el paso por La Esperanza y la antigua Estación de ferrocarril, debido a las obras del AVE.

Sin bajarse del podio

Santiago, que fue tercero en Armilla y segundo en Albolote, continuó con su progresión en este arranque del Gran Premio de Fondo y repitió el triunfo logrado el pasado año en Loja. El atleta mejoró el tiempo del año pasado en 16 segundos al parar el reloj en 32 minutos y 18 segundos, y aventajó en 34'' a Francisco Martos (Granada Run Project). La tercera plaza fue para Modesto Álvarez (Olimpo Dr. Bike).

Manuel Santiago "Me he encontrado con buenas sensaciones y creo que he podido ganar fácil"

Al término de la prueba, Manuel Santiago se mostró satisfecho con su actuación: "Estoy muy contento porque tras un tercer y un segundo puestos he podido ganar. Me he encontrado con buenas sensaciones y creo que he ganado fácil después de estar con el grupo hasta el kilómetro 4 o 5 y después me he ido con comodidad".

Ganadora sin premio

En féminas, aunque la primera mujer en cruzar la meta fue la granadina Esther Hidalgo (Cueva de Nerja), lo hizo con un dorsal de la Asociación Española contra el Cáncer y, por tanto, no entró en la clasificación.

Así, el primer puesto oficial fue Zhor El Amrani, con un tiempo de 39 minutos y 41 segundos. Tras ella se clasificaron María Dolores Arias (Olimpo Granada), con 40'03'', y Paloma Zambrano Bolívar (Clínicas Polisalud - I Move), con 41' 56''.

Locales

En cuanto a la clasificación local, el primer puesto fue para José Antonio Martín (Mala Cara Running), decimoséptimo en la general que marcó un tiempo de 34' 38'' segundos. Al segundo puesto del cajón local subió José Luis Díaz (Atletismo Atracón) con 35'15'', mientras que Jesús Otero (Track) completó el podio con 35'35''. En la carrera femenina, la primera local fue, un año más, María Jesús Ruiz Azañedo (Club Atracón), con 48' 48'', seguida por Mari Carmen Muñoz, con 49'20'', y Ascensión Mazuela, con 49'27''.

Durante la prueba, el ejemplo de esfuerzo y superación corrió a cargo de los más veteranos: Juan González Milena, con 82 años, y María del Pilar Moleón Ortega, con 80. En este apartado hay que citar también a los atletas locales más veteranos: Manuel Pérez Pelayo, de 65 años, y María José Román Jiménez, de 55.