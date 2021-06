María Pérez, Laura Bueno y Lorenzo Hernández logran medalla en el Nacional de Getafe

La segunda jornada del Campeonato de España de atletismo al aire libre que se está disputando en Getafe no pudo ser más fructífera para los atletas granadinos. Tres medallas y la clasificación para dos finales fue el bagaje de los representantes de la provincia.

Por la mañana de este sábado se conoció el primer oro del día. Lo logró María Pérez, que logró el título de los 10.000 metros marcha con su mejor marca personal tras parar el crono en 43:42.04, la séptima mejor de la historia de la marcha española. Pérez, que tiene el billete asegurado para los Juegos Olímpicos, ‘voló’ en tierras madrileñas, mostrándose muy superior a sus rivales desde el inicio. En meta le sacó 46 segundos a la segunda clasificada, la atleta del FC Barcelona Raquel González.

Triplete histórico

Se trata del segundo título nacional de la granadina en 10.000 metros tras el logrado en 2019 y el sexto en el total de su carrera deportiva, pues suma otro en 35 kilómetros (2021) y tres más en la distancia olímpica de 20 kilómetros logrados en 2018, 2019 y 2021. Por tanto, logró un triplete histórico en las tres pruebas de la marcha.

La segunda buena noticia del día la proporcionó Laura Bueno. Tras un calvario de lesiones, volvió a sentirse atleta y lo corroboró con su tercer título nacional en 400 metros lisos. La granadina se alzó con el oro con un tiempo de 52.02 en una carrera que controló en todo momento. Desde la calle 6, fue de menos a más y en la contrarrecta ya iba primera. Llegó a los últimos 70 metros con una dura pelea con Aauri Lorena Bokesa, pero en la recta final demostró su experiencia y se impuso a la atleta del FC Barcelona.

En la línea de meta se le vio con cierta rabia por no bajar de los 52 segundos pero señaló que “por fin estoy en mi mejor versión”. Tras reconocer que “ha sido un camino duro”, declaró que “este triunfo es gratificante”. Bueno no olvidó los problemas físicos que ha tenido en los últimos dos años y dejó claro que “he aprendido en este largo viaje de lesiones que toca disfrutar y soñar, pero sobre todo que las lesiones me respeten”. Por último, manifestó que “se me había olvidado lo que era el atletismo”.

Bronce en disco

La tercera presea del día, un bronce, la consiguió José Lorenzo Hernández en lanzamiento de disco. El motrileño tuvo como mejor lanzamiento 57.91 metros, lejos de los 61.68 que logró Lois Maikel Martínez, que fue el que se colgó el oro. El atleta del FC Barcelona volvió a estar entre los mejores una competición más.

Fontes dominador

Por lo que se refiere al resto de participantes, Ignacio Fontes dominó su semifinal de 1.500 en una carrera muy lenta y terminó primero con 3:51.02. Cuarto fue el zubiense Pablo Sánchez que también se clasificó para la gran final que se celebrará este domingo desde las 19:40 horas.

No tuvo tanta suerte el motrileño Javier Martín, que no podrá pelear por las medallas en los 100 metros lisos al quedar quinto en su serie con 10.44. Tampoco estará en la final David Jiménez en los 400 metros lisos que fue cuarto en su semifinal, pero sí lo hará Javier Sánchez, que además obtuvo su mejor marca personal con 46,40.

Este domingo será el turno para Dani Rodríguez en los 200 metros y Una Stancev en salto de altura, además de la final de los 1500 y 400.