La marchadora granadina María Pérez pide el aplazamiento de los Juegos Olímpicos

La marchadora granadina María Pérez ha solicitado el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La atleta de Orce considera que debido a las medidas adoptadas por los distintos gobiernos del mundo en la lucha contra el coronavirus los deportistas no competirán en condiciones de igualdad debido a los problemas que tienen en su preparación, algunos, y en la consecución de las mínimas necesarias, otros.

La vigente campeona de Europa de 20 kilómetros marcha ha asegurado en su cuenta de Twitter que "Tokyo 2020 van a ser mis primeros JJOO, el sueño de todo deportista, pero si algo he aprendido de mis referentes olímpicos, es que uno de los valores esenciales es el de la igualdad de condiciones". "En estos terribles momentos para todos es evidente que no todos los deportistas estamos en la misma situación, por lo que, por mucho que me duela, me uno a la petición de aplazamiento de estos Juegos", añadió.

El deseo y la realidad

Precisamente, hace apenas unos días, María Pérez mostraba su deseo de que no se suspendieran los Juegos Olímpicos y recordaba que "conseguir una plaza directa no es nada fácil y la suspensión no sólo trastocaría al atleta, sino a todo el equipo que hay detrás". No obstante, la realidad se impone y la atleta granadina ha optado por secundar la posición del marchador extremeño Álvaro Martín, que el pasado lunes reclamó el aplazamiento de los Juegos.

Mientras se toma una decisión al respecto, María Pérez tiene marcada una fecha desde hace casi un año: "Toda la preparación está encaminada al 7 de agosto, que son los Juegos Olímpicos. Hasta la fecha sigue adelante, porque de momento el COI no ha dicho nada".

La marchadora, que consiguió la clasificación directa para los Juegos Olímpicos en el Mundial de atletismo del pasado verano, señala que "a nadie se le pasaba por la cabeza vivir una situación así".

Preocupación

De momento, María Pérez dice llevar "bien" las medidas adoptadas por el Gobierno, aunque asegura que no le gusta nada que "cancelen las carreras".

"De momento estoy entrenando pero no voy a competir hasta nuevo aviso. Soy consciente de que tengo que ser responsable, estaré en casa, entrenaré sola, evitaré estar en contacto con gente porque es lo que nos aconsejan desde las distintas administraciones", señaló la marchadora, que manifiesta que "lo que mas me preocupa ahora es que los familiares no se contagien".