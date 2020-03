María Pérez asegura que “ahora el deporte es secundario”

La marchadora María Pérez ha mostrado su satisfacción por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "Es la mejor decisión que se podía tomar", manifestó la atleta de Orce en el programa televisivo El Chiringuito.

La granadina explicó que "estamos en una epidemia que no sólo afecta a España, sino a todo el mundo y no se podía asegurar ni la salud de los deportistas ni la de los espectadores que iban a ver unos Juegos Olímpicos".

Según María Pérez, el aplazamiento a 2021 "es lo más adecuado" porque "lo primero es la salud de todas las personas, incluidos los sanitarios que están dando la vida por nosotros". Sobre su particular encierro, la orcense señaló que "no me importa quedarme en casa" porque, añade, es la única manera de luchar contra el coronavirus.

"Lo primero es la salud de las personas"

Abogó por el aplazamiento

Precisamente, hace poco más de una semana, María Pérez había abogado por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La marchadora argumentaba entonces que debido a las medidas adoptadas por los distintos gobiernos del mundo en la lucha contra el coronavirus los deportistas no competirán en condiciones de igualdad debido a los problemas que tienen en su preparación, algunos, y en la consecución de las mínimas necesarias, otros.

"En estos terribles momentos para todos es evidente que no todos los deportistas estamos en la misma situación, por lo que, por mucho que me duela, me uno a la petición de aplazamiento de estos Juegos", manifestó en su día María Pérez.

Ante la gravedad en todo el mundo de la pandemia provocada por el Covid-19, el pasado martes, el Comité Olímpico Internacional (COI) tomó la decisión de aplazar los Juegos de Tokio.