María Pérez tras ser descalificada: “No fue mi día”

La granadina María Pérez, descalificada en los 20 kilómetros marcha de la jornada inaugural de los Mundiales de Atletismo de Eugene (Estados Unidos), lamentó no haber podido luchar por las medallas, reconoció que no fue su día y opinó que no marchó bien para los jueces, una decisión que acata.

María Pérez, de 26 años, cuarta en el Europeo de 2018, octava en el Mundial de Doha 2019 y también cuarta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, llegó con la ilusión de pelear por las medallas pero muy pronto se quedó fuera de carrera sin opciones.

Pasado el kilómetro siete vio la tercera amonestación y tuvo que parar dos minutos en el 'pit lane' como sanción. Fue entonces cuando la pupila de Daniel Jacinto Garzón tuvo que decidir una nueva estrategia y gestionar las emociones por la frustración, aunque acabó no tardaría en ver la cuarta amonestación y ser descalificada antes del kilómetro catorce.

Decepción

"Ha sido el primer Mundial en el que salí sin nervios y con confianza. Me encontré bien, iba reservando, pero al salir, en los primeros metros, ya tenía una amonestación, luego me la subieron y cuando me metieron al pit lane las opciones de medalla que tenía, que creo que estaban controladas, se fueron vacías", dijo María Pérez, tras competir en los 20 km. marcha.

"En ningún momento tuve la cabeza puesta en abandonar, que podía haberlo hecho, pero seguí intentando remontar puestos. En la marcha no depende todo de ti sino de que te juzguen. No era el día, no he marchado bien para los jueces y hay que acatar la decisión", finalizó