María Pérez, mejor atleta del año

La marchadora de Orce María Pérez ha sido galardonada con el trofeo José Luis Alonso, que distingue al mejor atleta español del año y que se concede tras una votación en la que participan 104 representantes de todos los estamentos del atletismo: directivos, estadísticos, periodistas, entrenadores, clubes, jueces, veteranos y los miembros de la peña Los Amigos de los Martes, promotora del premio. La atleta, de 22 años de edad, obtuvo 953 puntos, con los que quedó por delante de las candidaturas de la triplista Ana Peleteiro, que recibió 947, y el velocista Bruno Hortelano, con 944.

María Pérez, que milita en el equipo malagueño del Cuevas de Nerja y que entrena en Guadix bajo las órdenes de Jacinto Garzón, logró el pasado verano la medalla de oro en la prueba de los 20 kilómetros marcha en los pasados Campeonatos de Europa de atletismo celebrados en Berlín. Además, la orcense lo hizo de forma tan brillante que se convirtió en la nueva plusmarquista española de la distancia con un tiempo de 1.26:36. Este logro de la marchadora granadina fue determinante en el voto de los electores, que lo valoraron más que el bronce logrado en los mismos Europeos por Ana Peleteiro en la prueba de triple salto o los dos récords de España conseguidos por Bruno Hortelano en las pruebas de 200 y 400 metros, cosechados en su regreso a la competición dos años después de su accidente de coche.

Lo que es indudable es que María Pérez ha dejado de ser una promesa para convertirse en toda una realidad del atletismo español. Incluso, se le considera como seria aspirante a subir al podio en los próximos Juegos Olímpicos.

Además del oro cosechado en Berlín, la marchadora también es campeona de España absoluta de 20 kilómetros y ostenta el récord nacional de los 3 kilómetros. Durante su carrera, ha sido campeona nacional de 20 kilómetros sub 23, y de 10 kilómetros sub 23, 20 y 18, así como de 5 kilómetros sub 18.