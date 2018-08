Marín prefiere "no marcarse" objetivos

El Covirán Granada está a punto de arrancar la pretemporada de su estreno en LEB Oro. Lo hará el lunes 27 y sus jugadores ya dejan ver las ganas de que todo comience. Sobre todo los que, como Alo Marín, no han podido disfrutar de la segunda categoría del baloncesto nacional anteriormente en su carrera. El escolta gaditano del Fundación, que lograra el ascenso hace unos meses, seguirá ligado a la estructura rojinegra como buena parte de la plantilla dirigida por Pablo Pin en LEB Plata.

En una entrevista difundida por el club, Marín afirmó que, pese a no conocer la LEB Oro, "vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y no ilusionarnos, pero todos los éxitos que vengan buenos serán", por lo que prefiere "no marcarse objetivos", ya que, según reconoció, "trabajaremos duro y poco a poco iremos viendo cómo se va desarrollando la temporada", en la que tendrán que medirse a conjuntos con un presupuesto mucho mayor a los del club granadino, como Bilbao, Betis o Melilla.

"Vamos a intentar llevarnos el máximo número de victorias posibles y cuando vayamos viendo el nivel de la categoría podremos marcarnos un objetivo claro", incidió un Marín cuya importancia la pasada temporada en los quintetos de Pin le fue generando más galones dentro del vestuario. Cuestionado sobre su posible aportación en LEB Oro, el jugador rojinegro no escondió que "va a ser la primera vez que pueda jugar en la categoría, será mi debut y tengo mucha ilusión y ganas de hacerlo lo mejor posible para poder demostrar que puedo tener nivel para jugar en ella", después de no haberlo podido hacer antes en su carrera en otros conjuntos.

De lo que no duda Marín es de la afición, que tanto les apoyó la pasada temporada para lograr la Copa y alzarse con el ascenso de categoría como campeones de la LEB Plata, por lo que también les quiso mandar un mensaje con el fin de que "vengan al Palacio" y les arropen a lo largo de la nueva campaña como nuevo equipo de LEB Oro. "Ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí y seguro que nos lo vamos a pasar muy bien. La afrontamos con mucha ilusión de poder disfrutar de baloncesto de este nivel en el Palacio", apostilló.

Los rojinegros arrancarán la pretemporada en poco más de siete días, después de completar su plantilla con la contratación de Joan Pardina, quien se une a Josep Pérez, Guille Rubio y Sergio Olmos como nuevas incorporaciones.