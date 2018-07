Márquez y Radomanska mandan

El lorquino Rosendo Márquez (Club Juan Zurana), debutante en la prueba, y la polaca Dorota Radomanska, tercera el año pasado, se han impuesto en la IX Sierra Nevada Límite, sobre la distancia larga, 131 kilómetros y 4.000 metros de desnivel positivo acumulado, que incluía puertos míticos de Granada como el Alto del Purche (Monachil), Blancares (La Peza), El Duque (Guéjar Sierra) y Pradollano (Sierra Nevada).

Rosendo Márquez paró el crono en la línea de meta en cuatro horas, 43 minutos y 31 segundos, con una ventaja de un minuto y medio sobre segundo clasificado, Fernando Romera (CC Castell), ganador en dos ocasiones en la distancia corta de la Sierra Nevada Límite. Tercero fue el danés Fredik Leicht.

Tenía ganas de correr esta prueba y de subir sus puertos, que son espectaculares"

Los tres corredores formaron desde el inicio un grupo de cinco ciclistas que realizó junto casi todo el recorrido hasta el último puerto, el del Duque, donde Rosendo Márquez coronó con una ventaja de un minuto sobre Romera -perfecto conocedor del recorrido-, una ventaja que el debutante ampliaría sensiblemente en la línea de meta.

"Iban un poco atrancado porque llevaba un (piñón) 39, pero ha visto que los otros llevaban el 36; he bajado el desarrollo y todo ha ido mucho mejor", señaló el corredor de 41 años, último ganador de la cronoescalada a Serón. "Tenía ganas de correr esta carrera y subir sus puertos. No los conocía y son espectaculares, como toda la comarca por la que discurre la carrera. La organización y la meteorología han sido perfectos", añadió.

La primera mujer en cruzar la meta de la distancia larga fue Dorota Radomanska (Dodekstudio.com), que marcó un tiempo de cinco horas, 44 minutos y 37 segundos. Esta polaca de 35 años, afincada en Málaga desde hace tres, se enfrantaba por primera vez a la distancia larga de la Límite después de haber ganador la corta del año pasado y ser podio en otra ocasión.

Romimanska, que hoy disputará también la Cicloturista al Veleta, arrancó fuerte desde el principio y se quedó sola en las primeras rampas del Purche (puerto de primera categoría cuando la Vuelta llega a Sierra Nevadas), a pesar de que es un puerto que no le gusta "nada" porque "es demasiado duro y no encuentras nunca la cadencia adecuada". "Me he integrado en un grupo de hombres con un ritmo que me convenía. En los avituallamientos me he ido acoplando a otros y así he conseguido mantener el mejor ritmo en cada momento. En el Duque ya me he quedado sola y he llegado regulando bien", señaló Romimanska, que esta temporada decidió pasar de las distancias cortas a carreras de más de 100 kilómetros y en Sierra Nevada ha cosechado su primer gran triunfo.

En la distancia corta de la Límite (61 kilómetros y 2.500 metros de desnivel que incluyen los puertos de El Purche y El Duque), los corredores del Semar Elite coparon cuatro de los seis puestos del podio. Las otras dos plazas fueron completadas por otros dos clubs de Granada, el Nevada Bike y el Bull Bikes.

La corredora profesional del ciclismo de montaña, la granadina Rocío Martin, fue la primera mujer en cruzar meta en la Límite de 61 kilómetros.

Hoy domingo se disputa la Subida Cicloturista al Veleta, una marcha que obligará a realizar el cierre de la A-395, entre Cenes de la Vega y el Dornajo, y que en su tramo final discurrirá entre paredes de nieve.