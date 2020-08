Marta Morales y Ricardo Martín, en las listas de la selección española

El baloncesto granadino vuelve a nutrir una vez más las convocatorias de las categorías inferiores de la selección española. Marta Morales participará con la sub 17 en una concentración en L’Alqueria de Valencia para jugar posteriormente actividad de FIBA denominada ‘U17 Skills Challenge 2020’. Por otro lado, Ricardo Martín estará con la sub 16 masculina en el mismo lugar desde este jueves hasta el día 10.

Marta Morales concurrirá con la sub 17 en el ‘U17 Skills Challenge 2020’, Una competición online en el que participan selecciones de todo el mundo y se celebrará vía streaming con una serie de concursos de habilidades. Arrancará el 18 de agosto con una fase de grupos y terminará el 23 con la final.

Ricardo Martín, por su parte, estará con la sub 16 para trabajar de forma conjunta con la sub 15. El ala-pívot granadino forma parte de una lista para la que hay una gran competencia, pues el final del camino es asistir al Europeo sub 16 del próximo verano.