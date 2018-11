Máxima dificultad bajo mínimos

El Recreativo Granada no pasa por su mejor momento. A la mala racha por haber sumado dos puntos de los últimos doce en juego -con dos derrotas consecutivas en las dos últimas jornadas- se le han unido con el paso de las jornadas las lesiones, que sobre todo están afectando a la delantera. Y es que a la sabida baja para los próximos meses de Ontiveros (con fractura del peroné) se le unió el pasado domingo la de Adri Rivas, quien sufrió una rotura del abductor en la segunda parte del partido frente al Badajoz, aunque el compromiso del delantero le hizo acabar el partido. A estas dos también se le debe de sumar la de Isi, quien ha recaído de sus problemas en el pie y la última información dada por el club dice que desconocen cuándo podrán contar con el centrocampista.

Con todo ello, Pedro Morilla llega hoy a la Nueva Condomina de Murcia con un único delantero centro nato en su plantilla: Rubén Sánchez, aunque el toledano no está aún al cien por cien tras haber vuelto a jugar un partido oficial el pasado domingo, después de más de un año lejos de los terrenos de juego. Las opciones que maneja el técnico sevillano del filial es colocar de inicio a Sánchez (aunque sería el primer cambio seguro) o situar como '9' a Nacho Buil (quien ya lo hizo al estar abajo en el marcador en el último partido). El brasileño Caio podría ser la tercera opción, aunque hasta ahora ha actuado en banda en todos los partidos en los que ha reforzado al equipo en la segunda mitad.

El rival presenta uno de los mejores escenarios deportivos de la categoría: nombre, estadio, afición y buena racha (no conocen la derrota); pero uno de los peores a nivel institucional, ya que el cambio accionarial sufrido este verano le ha dejado en una precaria situación económica. La plantilla no ha cobrado ninguna de las mensualidades desde que arrancaron la pretemporada en julio y ya se han vivido situaciones tensas en la Nueva Condomina en las últimas semanas. De hecho, no se descarta que los jugadores vuelvan a protagonizar una sentada en el arranque del partido ante el Recreativo.