El Memorial Padre Marcelino de 2020 se corre en casa

La que iba a ser la decimocuarta edición de la Carrera Popular Memorial Padre Marcelino no se ha disputado este domingo por las calles de Granada. Como tantas competiciones, la prueba tuvo que suspenderse debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

No obstante, la organización ha promovido una iniciativa en la que hace hincapié en que este 2020 "celebramos la MARCELINO en CASA". Así, han animado a los participantes ha que no queden sin correr y envíen un breve vídeo con el que se ha editado un montaje con el que se ha puesto de manifiesto que el Memorial, que el pasado año reunió a casi 4.000 atletas de todas las edades, no para y que ya prepara su próxima cita.