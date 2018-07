Mertens reconoce que sabe poco de Japón

El delantero belga Mertens confesó que no sabe mucho de Japón, el rival de su equipo mañana en los octavos de final del Mundial. "No me gusta tanto ver fútbol. Pero conozco un par de jugadores japoneses porque juego regularmente contra ellos. Pese a todo, sé que no será un encuentro fácil", expresó.

El ariete, en esa medida, prefiere ser cauto ante un rival teóricamente inferior y que llegó a octavos por tener menos tarjetas amarillas que Senegal. "Somos los favoritos, pero miren nuestro partido contra Estados Unidos (Bélgica ganó por 2-1 en tiempo extra) hace cuatro años. Casi perdemos. No quiero ni hablar de Gales en 2016", recordó sobre la derrota en cuartos de final en la pasada Eurocopa. Ante la pregunta de si el trío que él conforma junto a Lukaku a Hazard es el mejor ataque del mundo fue precavido: "Nos gusta marcar muchos goles. Pero hay también otros ataques fuertes".