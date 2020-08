Miguel Novo: "Entramos también dentro de la nueva normalidad”

Cuando en la provincia de Granada se habla de entrenar, ser una una referencia en el banquillo o tener veteranía dirigiendo equipos de fútbol, uno de los primeros nombres que se escucha es el de Miguel Novo. De los entrenadores más laureados y reconocidos de la provincia nazarí. Tras la temporada más atípica que se recuerda, el técnico motrileño habla sobre la preparación del Motril, la incertidumbre de de cuándo comenzará la competición y sobre su futuro personal.

¿Cómo ve la posibilidad de que la temporada pueda comenzar en 2021?

Es un poco sorprendente. No nos quedaría otro remedio, pero es sorprendente cuando hay corridas de toros, conciertos, cines, teatros y se abren los colegios. No pasaría nada porque hubiera 20 personas en el campo de fútbol para ver los partidos. Esperemos que no llegue a 2021, que se comience más o menos en octubre. Hay jugadores que no se pueden permitir esta incertidumbre y esperan a que los llame otro equipo.

¿Qué solución se podría proponer?

Lo que vemos mejor es que fueran los sábados, hacer pruebas a los jugadores y comenzar como digo, en el mes de octubre, siempre y cuando sea factible. No digo solo aquí, sino a todos los niveles, pero a nosotros nos llaman no profesionales, aunque este fútbol también entra dentro de la ‘nueva normalidad”

¿Cómo afronta el club que se pueda empezar tan tarde?

Tendríamos que esperar a que se sepan las fechas y comenzar la pretemporada cinco o seis semanas antes. La mayoría de jugadores quizás no aguanten y busquen otra cosa, pero no queda más remedio. Sería un descanso larguísimo.

Mirando atrás, fueron terceros, jugaron el play off, ¿cómo lo vivió?

Hicieron una magnífica temporada. En el play off, al ser equipos del mismo grupo, se conocen mucho y en un campo neutral se pierde la presión del ambiente. No fueron eliminatorias como en otros años. El favorito era el Linares, pero tienes un día malo y pasa lo que pasa. El Ejido logró hacer valer su buena condición, tiene buena organización y buena estructura. El Motril tuvo oportunidades de pasar contra ellos en la eliminatoria, pero sumando detalles el Ejido acabó siendo mejor.

¿Qué renovaciones y fichajes se han hecho?

Están renovados Jorge, Linares, Javi Gadea, Alonso, Darío, Goku, Ramiro, Miguel Martín, Juanfran y Moi Gómez. Además, estamos pendientes del resto que aún no han firmado por otro equipo, mirando el presupuesto en todo momento. También, nos fijamos en el mercado, pretendemos tener 18 o 19 jugadores. A parte de las renovaciones, los demás serán chavales jóvenes con futuro, que con ganas y suerte nos ayuden a hacer una buena temporada.

¿Cuál sería el objetivo?¿Volver al play off?

Ahora no podemos tener un objetivo claro, pero debe ser el mismo que las 12 temporadas que he entrenado aquí. Vamos al máximo que podamos e iremos viendo poco a poco. Lógicamente, no vamos a renunciar a nada. Tenemos que tratar de estar arriba. Al principio no hay que tener obligación, pero sí interés en mirar hacia arriba.

¿Qué mensaje le manda a la afición?

Al aficionado hay que decirle que dentro de sus posibilidades ayude al club como pueda, porque son momentos complicados. Que tengan la certeza de que la plantilla le va a responder al máximo. Estos tiempos pasarán y todo lo que ayuden repercutirá en el campo. Todo ayuda es bienvenida.

En lo personal, ésta sería su temporada número 30. ¿Se pone fin?

La verdad es que no lo he contado. Esto es para que te guste, si te gusta no es un sacrificio, al igual que ser jugador. He visto que ha fichado el Betis a Pellegrini, que es mayor que yo y sigue teniendo ilusión. Pues así es, cuando te alejas lo acabas echando mucho de menos. No me pongo un final, si te llaman, tienen interés, piensas en una temporada y tu mundo es esa temporada. Luego ya vas viendo si has estado a gusto, si no lo has estado. Pensándolo año a año y sobre todo eso, sentirte a gusto.