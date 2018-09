Modric gana el premio The Best con Messi y Ronaldo ausentes

El fútbol mundial tiene nuevo rey para la FIFA. Luka Modric se erigió como ganador del premio The Best a mejor jugador del planetA por delante de un Cristiano Ronaldo, que no acudió a la ceremonia, al igual que Lionel Messi.

El croata puso la guinda al pastel de la fantástica temporada pasada, en la que jugó un papel fundamental tanto en el Real Madrid como en su selección. Con los blancos, Modric conquistó su cuarta Copa de Europa, tercera consecutiva, convirtiéndose en una pieza clave en el esquema de Zinedine Zidane, mientras que con la escuadra de Zlatko Dalic, Luka forjó su calidad durante el Mundial de Rusia.

Modric guió con su varita mágica en forma de pie derecho a los croatas a la primera final de su historia, levantando, además, el balón de oro del torneo. El 10 del Madrid se convirtió, además, en el primer jugador en la historia en conquistar el balón de oro del Mundial, el premio al mejor jugador de la UEFA y el The Best.

Durante el discurso de ganador, Modric recordó la figura de Zvonimir Boban, capitán de la selección croata en 1998, al cual definió como "su máximo ídolo e inspiración". A Boban, presente en la entrega de premios, se le vio llorando de emoción en las gradas.

La gala que coronó al de Zadar cambió para este año de ubicación y dejó el histórico London Palladium para trasladarse al auditorio Royal Festivall Hall, situado a las orillas del río Támesis.

Durante la sucesión a toda prisa de los premios, no faltó la notable actuación de Noel Gallagher, ex miembro de la banda británica Oasis, que dejó su sello personal en el escenario con una siempre adecuada versión de Don't Look Back in Anger.

Quien no presenció los acordes del mayor de los Gallagher fue Cristiano Ronaldo, que aunque se presentaba como uno de los favoritos al galardón, no viajó hasta Londres, después de terminar su partido ante el Frosinone la noche pasada y tener otro encuentro con su Juventus de Turín el miércoles.

Ausencia de Cristiano Ronaldo y Messi

La ausencia del luso no gustó a muchos de los asistentes a la gala. Davor Suker, presidente de la Federación croata, dijo, en declaraciones a Televisión Española, que "cuando se pierde hay que tener señorío", mientras que Fabio Capello calificó su baja como "una falta de respeto" y añadió que "es posible que ganó demasiado y no le gusta perder".

El dos veces ganador de The Best, único poseedor del trofeo hasta este lunes, se quedó las puertas de su tercer entorchado junto a Mohamed Salah, que apenas contaba en las quinielas.

El premio fue entregado por Gianni Infantino que fue una de las tantas celebridades del mundo del fútbol que desfilaron a lo largo de la tarde londinense por la alfombra verde.

Durante la ceremonia, dirigida por el actor británico Idris Elba, fanático del Arsenal, y la periodista francesa Anne-Laure Bonnet, se pudieron ver los rostros de Diego Forlán, Ronaldinho, Cafú, Ronaldo y Marco Van Basten, entre muchos otros.

La atmósfera que rodeó al evento no defraudó un año más y cientos de personas se congregaron en torno al edificio londinense para aclamar a sus ídolos. Banderas de Argentina, Brasil, cánticos para Salah y todo tipo de gritos con tal de conseguir un saludo y un autógrafo de sus ídolos.Junto a la coronación de Modric, otros siete premios fueron entregados por el máximo organismo del fútbol mundial.

Resto de premios

Thibaut Courtois se hizo con la condecoración a mejor portero, gracias a su actuación en el Mundial de Rusia, donde se erigió como el guante de oro del torneo y quedó por delante de Hugo Lloris y Kasper Schmeichel.

Al que sí le valió el trofeo de campeón del mundo fue a Didier Deschamps, que se alzó con el The Best a mejor entrenador, por encima de Zinedine Zidane, ganador el año anterior, y Zlatko Dalic, técnico de Croacia.

Como mejor entrenador de fútbol femenino, Reynald Pedros se llevó el 'The Best', tras una espectacular temporada con el Olympique de Lyon, con el que ganó liga y Liga de Campeones.

Precisamente la máxima goleadora de esta competición, la noruega Ada Hegerberg, no ganó el The Best como mejor jugadora, quedando por detrás de la brasileña Marta, quien ya ha vencido en este premio en seis ocasiones.

La FIFA premió a la hinchada peruana, que desplazó más de 40.000 personas al Mundial de Rusia, y le otorgó el 'The Best' a mejor afición.

El galardón al juego limpio recayó en las manos de holandés Lennart Thy, al tiempo que Salah no se fue con las manos vacías y se hizo con el de mejor gol, con un gol al Everton, de jugada individual, en la Premier League. Además, la FIFA desveló durante el evento a el Once Ideal' en el que se dieron cita cinco jugadores de la liga española, además del meta David de Gea.

El Real Madrid tuvo la representación de Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo y Luka Modric, mientras que el Barcelona aportó a Leo Messi, quien no estuvo presente debido a asuntos familiares.

Completaron el once fantasioso de la FIFA, David de Gea, meta español del Manchester United, N'Golo Kanté, centrocampista de la selección francesa y del Chelsea, Cristiano, del Juventus, Eden Hazard, del Chelsea y Kylian Mbappé, del Paris Saint Germain.