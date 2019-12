Armilla no le da suerte al Motril

No le fue bien a los representantes provinciales que adelantaron al sábado sus encuentros correspondientes a la jornada 17 en Tercera, ya que los tres que lo hicieron perdieron: Motril, Loja y Maracena. Este domingo será el turno del Huétor Tájar y del Huétor Vega.

El Motril jugaba como local pero no pudo aprovecharse de la ventaja que tiene jugar en el Escribano Castilla de la localidad costera, ya que al no poder disputar allí el encuentro frente al Torredonjimeno lo tuvo que trasladar a Armilla, y no le fue bien al caer por 0-2 ante los jienenses.

Tuvieron sus opciones los motrileños pero con la expulsión por doble amarilla de Juanfran al poco de iniciarse el segundo tiempo se le puso todo en contra. En el colmo de la mala suerte, Ramiro se marcó el 0-1 en propia meta, y poco después llegó el 0-2.

Peor incluso le fueron las cosas al Loja, que cayó por 3-0 en su visita al feudo del Linares, que con este triunfo se hace con el título honorífico de campeón de invierno.

Pese a que el cuadro lojeño no le perdió nunca la cara al choque, los jienenses fueron superiores durante casi todo el duelo y no dieron opción a los blancos. Chendo Alarcón marcó los tres tantos del Linares, uno en el primer tiempo y los otros dos en el segundo.

El Maracena, por su parte, perdió por 2-0 ante el Real Jaén en su visita a La Victoria. Recibió un gol en cada tiempo y poco pudieron hacer los azulillos ante el potencial de los jienenses.

Partidos del domingo

Este domingo tanto el Huétor Vega como el Huétor Tájar tienen la oportunidad de aumentar su casillero de puntos, ya que juegan en casa.

El Huétor Vega, que se encuentra a dos puntos de la zona de permanencia, recibe en Las Viñas al CP Almería, un oponente directo ya que es justo el equipo que marca el corte de la salvación. El partido, que comenzará a las 12 horas, es muy importante para ambas escuadras.

El Huétor Tájar, por su parte, espera a las 17:30 horas al Atlético Malagueño, un filial difícil que está rindiendo este curso por debajo de lo esperado, ya que marcha séptimo. Los amarillos buscan puntos que les alejen aún más de abajo.