El Motril saca músculo en Vélez

El Motril volvió a ser el protagonista de la provincia en la jornada dominical de Tercera División con su victoria en Vélez con diez jugadores. Maracena y Loja empataron a domicilio con sensaciones muy distintas. La nota negativa del fin de semana fue para el Huétor Tájar y el Huétor Vega, que cayeron derrotados por la mínima ante Melilla y El Palo.

El Huétor Tájar protagonizó para mal la sorpresa de la jornada. El cuadro amarillo cayó derrotado en su feudo por 0-1 ante el Melilla, uno de los inquilinos de la zona de descenso. El conjunto dirigido por ‘Rizos’ no mostró el mismo nivel de acierto al que ha acostumbrado a su afición desde que arrancó el 2020. El choque arrancó con poca actividad ofensiva, pero un tanto de Pelu al filo del descanso puso las cosas cuesta arriba para los locales. En la segunda parte los panciverdes intentaron mejorar, pero los melillenses consiguieron aguantar el resultado para asaltar el Miguel Moranto.

Punto sufrido para el Loja

El Loja rescató un punto con un empate a uno en el campo del Mancha Real después de ir muchos minutos por detrás en el marcador. Los jienenses empezaron con mejor pie el encuentro con dos intentos de Urko Arroyo. El premio llegó para los locales en el intervalo del primer acto con testarazo de José Enrique tras una buena combinación verdiblanca que derivó en un centro medido de Juanlu.

Tras el tanto local, el Loja logró reducir el número de llegadas a su área para aplacar los ánimos. El bloque blanco estuvo a punto de igualar el choque antes del descanso con un par de intentos peligrosos para Álvaro, pero el 1-0 campeó al descanso.

El paso por vestuarios sentó mejor al Mancha Real, que tuvo el 2-0 en las botas de Álvaro García. Todo cambió en el minuto 70, cuando el colegiado expulsó por roja directa al local Óscar Quesada. Jesús Párraga apostó por Naranjo para tener pólvora arriba y le salió perfecto, pues el delantero firmó el gol del empate en el 89’ para salvar un punto.

El Maracena sacó un punto de su visita al colista del grupo, el Alhaurín de la Torre, pero la sensación es que perdió dos, ya que recibió el tanto del empate en el tramo final. El inicio del partido dejó más ganas que acierto por parte de los dos conjuntos. Los malacitanos protagonizaron los primeros acercamientos al área rival, pero sin excesivo peligro.

El Maracena perdió la ocasión de ganar fuera de casa tras encajar un gol en el minuto 85

Los 22 futbolistas se marcharon al vestuario sabiendo que el 0-0 no era válido, especialmente para el Alhaurín. En la reanudación Pablo logró adelantar a los metropolitanos rebasada la hora de partido. Todo parecía ir por el buen camino, pues el Maracena acostumbra a pertrecharse bien, pero un gol de Yousef a falta de cinco minutos para el final dejó a los azulillos sin el triunfo.

Oficio motrileño

El Motril ganó por 0-2 al Vélez tirando de garra. Los costeros gozaron de la primera ocasión clara en un balón aéreo, pero el meta local salvó el 0-1. La reacción local estuvo en las botas de Baka y en la cabeza de Anaya, pero no llegó la diana para nadie.

Las oportunidades continuaron sucediéndose tras el receso, pero el primero en acertar fue el Motril por medio de Ramiro en el 53’. La alegría duró poco, pues Miguel Martín fue expulsado a los seis minutos. El Vélez se lanzó a por el empate y los granadinos sufrieron, pero en el 76’ sentenciaron con un contragolpe finalizado por Linares. Los de García sumaron así tres puntos de oro.

El Huétor Vega perdió por uno a cero en el San Ignacio ante El Palo. La primera parte dejó más intensidad en el juego que ocasiones, pero al filo del descanso Javi López abrió la lata para los malacitanos tras un envío al área de Balta.

El intermedio no cambió apenas el escenario del partido, pues el colegiado apuntó en su libreta muchas más amarillas que goles. Apenas hubo ocasiones de gol debido a la falta de fluidez sobre el tapete. Pepe Capitán tuvo el 2-0 para dar tranquilidad a los paleños, pero no acertó. Finalmente los hueteños no pudieron rescatar un empate que les hubiera acercado un poco más hacia la permanencia.