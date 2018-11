El Motril, sorprendido en su casa

En líneas generales a los equipos granadinos no les ha sentado bien la duodécima jornada de competición, celebrada aprovechando la festividad de ayer en medio de la semana. Sólo los equipos del Poniente, el Loja y el Huétor Tájar, saldaron con triunfos sus respectivos compromisos frente a Polideportivo Almería (0-1) y Guadix (2-1). El resto sufrieron derrotas. Especialmente dolorosa fue la cosechada por un Motril que aspira a todo y que no supo solventar en su campo un duelo sobre el papel no demasiado complicado frente al San Pedro (1-3). También cayeron el Atarfe contra el Rincón (1-3) y el Huétor Vega en su visita al Vélez (1-0).

El partido en el Escribano Castilla se antojaba a priori fácil para los locales. El conjunto dirigido por José Miguel García recibió a un San Pedro en puestos de descenso. Quizá el exceso de confianza pasó factura a los motrileños, que a los cinco minutos ya iban por detrás en el marcador. Tras intentar de forma infructuosa empatar la contienda en el primer tiempo, tras la reanudación se volvió a repetir la historia con otro gol de la escuadra costasoleña. A falta de media hora Ramiro dio esperanzas a un Motril que no sólo se estrelló contra la muralla visitante, sino que además recibió otro tanto en las postrimerías del choque. A pesar de la derrota, los de la Costa Tropical se mantienen en puestos de promoción.

El conjunto de Jorge Moreno no pudo sumar su tercera victoria consecutiva

Interesante fue el duelo provincial entre el Huétor Tájar y el Guadix, dos equipos que luchan por acercarse a la zona noble de la tabla. Los hueteños se llevaron los tres puntos gracias a los tantos de Alberto y Esteban. Los accitanos sólo pudieron acortar distancias desde el punto de penalti: Adri Pérez no falló. Con este resultado los locales, ahora séptimos, adelantan a los de la Ciudad Episcopal en la tabla.

El otro triunfo granadino de la jornada lo firmó el Loja, que en cierta manera hizo olvidar el inesperado empate que sufrió en el Medina Lauxa el pasado domingo ante el Torreperogil. El conjunto dirigido por Diego Delgado se llevó los tres puntos en liza en su visita al Polideportivo Almería gracias al tanto de Seco materializado a falta de doce minutos para la conclusión. El Loja es ahora sexto.

No pudo continuar su buena racha el Atarfe, que en su campo fue incapaz de enlazar su tercer triunfo consecutivo al caer ante el Rincón por 1-3. Los malagueños, instalados en la mitad de la clasificación lograron el triunfo en un frenético desenlace. Tras adelantarse en el primer tiempo, el Atarfe porfió hasta lograr el empate a falta de un cuarto de hora para el final. Los granadinos fueron a por la victoria pero el tiro les salió por la culata al recibir dos tantos en los últimos diez minutos del encuentro. Los atarfeños, no obstante, continúan fuera de las posiciones que condenan al descenso de categoría.

Por la mínima cayó el Huétor Vega en su vista al Vélez. Los hueteños, que necesitaban los puntos como el comer, no pudieron remontar el tanto que recibieron a la media hora del encuentro y siguen sin levantar cabeza.