El Mundial de Maradona

Diego Maradona juega su propio Mundial en Rusia. Fuma habanos en el estadio, alienta sin fin a Lionel Messi,pero no ahorra en críticas lapidarias al seleccionador argentino Jorge Sampaoli.

La leyenda del fútbol nunca pasa desapercibido ya sea en la tribuna, la televisión o las redes sociales, esté en Rusia, Emiratos Árabes, Buenos Aires o Bielorrusia, su próximo hogar.

No les echo la culpa a los jugadores, pero sí al no trabajo; y creo que no lo ha habido"

"Estamos en graves problemas", alertó Maradona en su programa De la mano del Diez en la cadena Telesur. "Jugando así, Sampaoli no puede volver a Argentina. Es una vergüenza no tener una jugada preparada", cuestionó al analizar el empate con la novata Islandia.

Verdadero Ave Fénix, de aquellos que supieron una y otra vez renacer de sus cenizas tras haber tocado el cielo futbolístico con las manos y el fondo en varios momentos de su vida personal, Maradona tiene más vigencia que nunca.

Habano en mano, gafas espejadas y camiseta azul con el símbolo del Mundial de Argentina 78, Maradona dirigió la hinchada albiceleste desde un palco del estadio Spartak en el debut de Argentina ante Islandia. Los argentinos se rindieron ante el crack y varias veces lo ovacionaron, sin prestar atención al partido.

Y cuando el escenario ya estaba complicado, con el 1-1, y Messi erró un penalti clave, volvió a pararse para pedir el apoyo popular al capitán. Fieles como nunca, decenas de miles de fans argentinos alzaron otra vez su voz: "Que de la mano de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar".

Maradona tuvo primero palabras de consuelo por el decepcionante debut. "Yo empecé un Mundial perdiendo, no empatando. Fue en el debut de Italia 90. Y a pesar de las lesiones, a pesar de todo, llegamos a la final, gracias a Goyco (Sergio Goycochea) y al sacrificio de todos los muchachos. Sigamos alentando, vamos Argentina!!!", escribió en su Instagram oficial.

Luego volvió a usar la red social para pedir disculpas por fumar habanos en el estadio Spartak: "No sabía que no se podía fumar". Y sumó un nuevo viso de polémica al explicar por qué había hecho un gesto de rasgar sus ojos: "Intenté decirles lo lindo que me parecía que hasta los asiáticos hincharan por nosotros". Pero éstos sólo fueron detalles. El capitán de la selección campeona del mundo en México 1986 estaba guardando su verdadero análisis futbolístico, con mensajes teledirigidos, para la televisión.

A la lapidaria crítica a Sampaoli, que hoy ocupa el puesto que el Diez tuvo en Sudáfrica 2010, sumó su pronóstico de que Argentina está "más cerca de perder los partidos que vienen" por el Grupo D del Mundial de Rusia 2018, el 21 ante Croacia y el 26 frente a Nigeria.

"Era todo el nene (niño, por Messi), que tenía que sacarse a dos de encima, y cuando lo hacía no tenía descarga. Esto hace que nosotros estemos en graves problemas para lo que viene porque los nigerianos sí tienen experiencia, sí saben contragolpear y sí saben marcar", expresó. "No les echo la culpa a los jugadores, sí le puedo echar la culpa al no trabajo. Da mucha pena", lamentó.

Maradona, que en Sudáfrica le dio en herencia su camiseta número 10 a Messi y lo nombró capitán, aseguró que lo vio enojado en el campo de juego. "Estaba bastante caliente, tal como lo estaría yo", señaló, poniéndose en el lugar de la estrella culé.

En el cielo de los dioses del fútbol, los argentinos tienen a ambos a la par. En momentos en que Argentina tiene en juego su clasificación para la fase eliminatoria y su sueño del tricampeonato, no es hora de reeditar la tradicional disputa de cuál es mejor.

Por eso, la canción albiceleste que se está haciendo ya un hit en Rusia los tiene a ambos a la par: "Vamos Argentina, sabés que yo te quiero, hoy hay que ganar y ser primeros, que esta hinchada loca deja todo por la Copa, la que tiene a Messi y a Maradona".