Nacho Fontes se hace con la victoria en los 1500 metros

Este lunes, tuvo lugar el VII Gran Premio de Diputación de Castellón, el cuarto en memoria de José Antonio Cansino. En él, han competido cinco atletas granadinos.

Por último, Ignacio Fontes en los 1.500 metros se hacía con la victoria de forma clara, yendo siempre en los dos primeros puestos. Ha conseguido un magnifico de tiempo de 3:33:72 en una carrera en la que aguantó todos los ataques y en la que no llegó a peligrar su victoria.

En la final de los 100 metros lisos masculinos, han participado Javi Martín y Dani Rodríguez. El primero de ellos ha sido séptimo con un tiempo de 10:73, mientras que el segundo ha conseguido ser tercero con 10:43.

En cuanto a los 400 ml femeninos, Laura Bueno ha sido segunda con 54:31. La ganadora fue Andrea Jiménez con 53:34. Dominó los primeros 300 metros, pero ha acabado hundiéndose en los 100 finales. “Aún falta mucho trabajo, salgo de una lesión, pero me he visto bien. Me he sentido a gusto, aunque la última recta se me ha hecho interminable”, afirma la atleta granadina.

Mejor marca de 2020

Con respecto 200 ml masculinos, Dani Rodríguez competía de nuevo, imponiéndose con 20:80, siendo la mejor marca del año. Ha dominado toda la carrera el atleta del Playa Castellón en su totalidad. Se ha impuesto a Tijan Keita.

Por su parte, Alejandro Estévez ha estado presente en la final de los 800 ml masculinos. Ha conseguido ser quinto en la Serie A con un tiempo de 1:48:65. Estuvo entre el último y el penúltimo puesto hasta los 200 metros finales, donde remontó un poco.