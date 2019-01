La apisonadora Nadal aplasta a Ebden

Rafael Nadal (2) fulminó en segunda ronda al australiano Matthew Ebden, 48 del mundo, por un cómodo 6-3, 6-2 y 6-2 en menos de dos horas, para lograr la tercera del Abierto de Australia donde se encontrará con otro aussie, Alex de Miñaur.

El balear, quien eliminó antes al también local James Duckworth, pudo entrar más en juego que en su estreno, después de que Ebden propusiera más intercambios desde el fondo de la pista que su anterior rival.

El campeón de la edición de 2009, tan sólo se vio amenazado en el primer tramo del set inaugural cuando un Ebden exquisito dispuso de tres pelotas de rotura con 3-3 en el marcador.

Fue a partir de ese momento cuando el tenista mallorquín lució su mejor juego y se reencontró con sus mejores golpes para enfilar por la vía rápida el partido hacia la victoria final.

El número dos mundial comentó a la conclusión que "jugó un partido muy sólido y que eso es muy importante después de volver después de tanto tiempo". En total y con su nuevo servicio, hizo seis saques directos y resolvió las cuatro ocasiones de rotura de su oponente, al que endosó 33 golpes ganadores.

"Creo que he jugado un muy muy buen partido, aunque no puedo hacer una comparación porque llevo mucho tiempo sin jugar. Pero he ganado muchas derechas. Quizás lo que tengo que mejorar algo es mi revés y tener más confianza con mis movimientos", asumió el español.

Nadal, que llegó al primer 'major' del año después de cuatro meses de inactividad por lesión, sumó una nueva victoria sin ceder un solo set. Ahora le sale por tercera vez un australiano, De Miñaur, reciente tras su triunfo en Sidney donde logró el primer título ATP de su carrera y que venció al Henri Laaksonen, jugador de la previa, por 6-4, 6-2, 6-7 (7), 4-6 y 6-3, después de tres horas y 52 minutos.

El australiano, de madre española y padre uruguayo, lleva ya siete victorias consecutivas este año y ni una sola derrota. Se enfrentó ya contra Nadal en el último Wimbledon en su primer duelo entre ambos, con victoria del español por 6-1, 6-2 y 6-4.