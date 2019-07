Nadal barre a Tsonga en tres sets y alcanza los octavos de final de Wimbledon

Rápido de piernas, soberbio al resto, e inabordable con su servicio, Rafael Nadal venció al francés Jo-Wilfried Tsonga, por 6-2, 6-3 y 6-2, para acceder a los octavos de final de Wimbledon y lograr con su victoria un récord para el tenis español, que por primera vez en la historia de este Grand Slam, tendrá a cuatro representantes en esa ronda.

Con la victoria antes de Carla Suárez contra la estadounidense Lauren Davis, la de Nadal y las de Fernando Verdasco y Roberto Bautista el viernes, España tendrá a estos cuatro jugadores en la segunda semana de Wimbledon, por primera vez sumando cuatro representantes en la cuarta ronda de este grande.

"He hecho todo muy bien", dijo satisfecho Nadal nada más terminar ante Tsonga: "Nadie quiere enfrentarse contra un rival tan duro como él en tercera ronda, pero hoy ha sido mi día", comentó feliz tras una hora y 48 minutos de lucha.

Rafa rolls on...Equalling Bjorn Borg’s record of 51 #Wimbledon men’s singles victories, @RafaelNadal defeats Jo-Wilfried Tsonga to progress to the fourth round for the ninth time pic.twitter.com/wL2yx1sH1u