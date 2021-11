El Ayuntamiento de Granada rinde homenaje a Nuria Párrizas

La tenista granadina Nuria Párrizasrecibió este miércoles un homenaje en el Ayuntamiento de Granada tras conseguir los mayores éxitos de su trayectoria en una temporada que comenzó en el número 226 de un ranking WTA en el que ahora ocupa el puesto 65, siendo la cuarta mejor española tras Garbiñe Muguruza, Paula Badosa y Sara Sorribes.

La tenista ha logrado en este 2021 tres títulos WTA en Bastad (Suecia), Columbus (Estados Unidos) y Landisville (Estados Unidos) y ha conseguido entrar por primera vez en el cuadro final del US Open, además de estrenarse con Esoaña en la Billie Jean King Cup.

“Ha merecido la pena el sacrificio de muchos años, ahora veo la recompensa”, afirmó Párrizas durante el homenaje, en el que destacó la figura de su entrenador, Carlos Boluda.

“Sin él no habría sido posible. Hemos cambiado todo, desde la preparación física a los entrenamientos pasando por la nutrición. Lo más importante es que ahora tengo el apoyo de Carlos Boluda y antes iba sola y lo tenía que hacer todo”, explicó.

Alabanzas de Huertas y de su madre

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, José Antonio Huertas, indicó que los granadinos se sienten “especialmente orgullosos” de Párrizas, a la que calificó como “la mejor tenista de Andalucía y una de las mejores de España.

“Nuria (Párrizas) es un ejemplo deportivo y social por su compromiso y su ilusión para superar todos los obstáculos que se ha encontrado. Ella transmite valores como el respeto y la autoestima, fundamentales en el mundo del tenis”, añadió Huertas.

Nuria Díaz, madre de Nuria Párrizas y que también estuvo presente en el homenaje, reconoció que “ha sido un recorrido muy duro. Yo tengo un sueldo humilde que no daba para afrontar todos los gastos y ello hacía que jugara con una gran presión, ya que si no ganaba el torneo no podía jugar a la semana siguiente”.

“Incluso se hacía ella la comida en el hotel, pero sabía que podía llegar, porque el tenis lo tenía dentro. Como madre me siento muy orgullosa”, añadió.