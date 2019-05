Bajo la máxima igualdad vista hasta ahora en la serie, el Covirán Granada tratará de forzar el quinto y último partido de cuartos de final por el ascenso a Liga ACB en el Palacio de los Deportes frente a Palma. Los rojinegros necesitan ganar para poder viajar entre semana a las Baleares (miércoles, siempre que se llegue, pero sin horario aún confirmado) y si no quieren cerrar la persiana de la temporada del regreso de la LEB Oro a Granada. Porque aunque hoy se caiga, la temporada de los de Pablo Pin será para el recuerdo, después de haberse convertido en la auténtica revelación, logrando la clasificación para los play off, y levantando, además, uno de los dos primeros partidos de la serie con el factor cancha en contra. Todo lo demás que llegue a partir de esta tarde, en caso de ganar, será un auténtico premio.

Porque la serie no está decidida, ni mucho menos. Es cierto que la derrota del viernes da mucha ventaja a los mallorquines, que tendrán la opción de clasificarse para la final a cuatro (¿de Bilbao?) si ganan hoy o ante sus aficionados la próxima semana si ceden en el Palacio. Precisamente, el recinto del Zaidín debería ser hoy más determinante que el tercer encuentro de la serie. Pese al gran movimiento por parte del club para tratar de ver casi repleto el Palacio con precios especiales para los dos encuentros no se consiguieron alcanzar ni los 5.000 espectadores, algo que sí se logró en algún choque de la liga regular.

En lo deportivo, el juego interior volverá a ser determinante. La superioridad lograda por parte de Palma el viernes contrasta con la lograda por los de Pin en el segundo partido de la serie, donde, además, los tiros libres fueron clave. La rotación, no a destacar en el tercero por parte de Granada, volverá a ser importante, sobre todo si el partido llega a una nueva prórroga, después del esfuerzo que ambas plantillas están haciendo en apenas una semana.

La tensión seguirá no sólo en la cancha por lo que se juegan, sino que también repetirá en el banquillo visitante. Las declaraciones de Félix Alonso previas al tercer partido, donde calificó al Fundación de un equipo que juega al “límite de la legalidad”, centrará las miradas en él, algo de lo que se benefició el viernes. El técnico, aunque abandonó la elegancia habitual en salas de prensa, ganó la batalla particular que quiso abrir, descentrando no sólo al banquillo rival, sino a todo el club, quien no tardó en defender sus valores.

Pin tendrá que volver a elegir entre Alo Marín y Xabi Oroz para completar convocatoria, ya que presumiblemente permitirá a Eloy Almazán despedirse de la que es su casa, después de ser el descarte en el último partido. Recuperar el mejor nivel de De Cobos y Josep Pérez (poco inspirados en los momentos clave del tercer choque) será importante para los rojinegros. Obligados a ir al límite, dentro de la legalidad, es como está el Covirán.