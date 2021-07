Cambio de técnico granadino en el Badajoz: Óscar Cano por Fernando Estévez

Los entrenadores de fútbol granadinos están de moda, porque hay bastantes y muy buenos.

Un ejemplo es lo que ha ocurrido en el Badajoz, conjunto que la próxima temporada será uno de los claros favoritos al ascenso en la recién creada Primera RFEF, tercera categoría nacional, y que ha prescindido de un preparador granadino, Fernando Estévez, para contratar a otro, Óscar Cano.

El club pacense lleva a cabo desde hace unos años un ambicioso proyecto deportivo que tiene como único objetivo ascender a Segunda.

La pasada campaña se quedó a un paso, y lo quiere conseguir sí o sí en la próxima.

En curso anterior fue, con diferencia, el mejor equipo de Segunda B de la mano de Fernando Estévez, que ha desarrollado allí un sensacional papel.

Sólo un mal día del equipo en el choque decisivo frente al Amorebieta le privó de alcanzar un ascenso más que merecido.

El club pacense anunció este sábado a última hora que la entidad y Fernando Estévez separaban “sus caminos por voluntad de ambas partes”.

Poco después, el Badajoz anunció el acuerdo con Óscar Cano, que acumula en su exitosa y amplia trayectoria en los banquillos varios ascensos, el último precisamente a Segunda con el Castellón, su anterior equipo.

Cano será presentado como nuevo preparador del equipo blanquinegro a primeros de la próxima semana.

Polémica en la salida de Estévez

No obstante, la salida del club de Fernando Estévez no está exenta de polémica. El preparador granadino anunció este sábado a través de su perfil en Twitter que tiene contrato en vigor, que no ha renunciado a ejercer sus funciones y que el club no le ha comunicado ni el cese si la rescisión de dicho contrato.

Por eso anunció que, tras lo publicado en redes sociales por el club, se ve en el derecho de emprender "aquellas acciones legales y judiciales" que estime oportunas, además de expresar su pesar por no poder despedirse a través de la entidad de unos seguidores que le han mostrado tanto "cariño y respeto".