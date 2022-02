Otura vive una verdadera fiesta ciclista

Otura se vistió de gala para recibir la tercera etapa de la Ruta del Sol de la Vuelta Ciclista de Andalucía, la cual empezó en Lucena y terminó en el municipio granadino en la tarde de ayer. Los habitantes de Otura se prepararon desde muy temprano del mediodía para no quedarse sin lugar y así observar la llegada a la meta de los ciclistas que se dieron cita a este gran evento.

El ambiente fue inmejorable, una auténtica celebración en donde propios y extraños no quisieron perderse la gran oportunidad de vivir esta experiencia deportiva. Alicientes hubieron y muchos. El Ayuntamiento no escatimó y ofreció a los asistentes una fan zone en donde pudieron degustar algunos de los mejores embutidos de la zona, así como una gran variedad de quesos y bebidas refrescantes que amenizaron un poco los 23 grados que marcaba el termómetro. Pasaban las tres de la tarde y los aficionados ya abarrotaban las calles de Otura, personas de todas las edades ocupaban sus respectivos lugares para presenciar en primera fila el final de la tercera etapa de la Ruta del Sol, algunos pequeños vestían la indumentaria de sus ciclistas favoritos, otros más, acompañados por sus padres, no podían contener la emoción y sacaban su lado patriota ondeando las banderas españolas que la organización del evento obsequió a los visitantes.

"Un sueño hecho realidad"

Nazario Montes, alcalde de Otura, tampoco pudo contener su emoción de poder vivir un hecho histórico para el pueblo otureño. “Para nosotros es un acontecimiento de primer nivel, ya de por sí la Vuelta Ciclista lo es, pero que tenga esta llegada tan emocionante en el municipio de Otura, para nosotros es increíble”. Montes también valoró el hecho de poder ofrecer este evento de gran magnitud a sus habitantes. “Como municipio es poner en valor la potencia que tenemos dentro del área metropolitana. Somos un municipio en constante proyección y de máxima referencia. Para mí como alcalde es un orgullo que la Vuelta Ciclista llegue aquí y que nuestro pueblo pueda disfrutar de este evento de primer nivel a nivel mundial. Es un sueño hecho realidad y seguiré trabajando para traer más eventos de primer nivel a Otura”, resaltó el alcalde.

El momento esperado llegó, poco después de las 4 de la tarde, fue Magnus Sheffield quien hizo que los aficionados saltaran de alegría con su llegada a la meta, el estadounidense sellaba su victoria y se proclamaba como el ganador de la tercera etapa de la Ruta del Sol. Minutos antes, los habitantes de Otura observaron a través de las pantallas que la organización del evento colocó cerca de la meta, como el granadino Carlos Rodríguez se accidentaba a pocos metros de llegar al final del recorrido. El de Almuñécar se vio inmerso en una carambola que terminó con un incidente en el que cayeron varios ciclistas. A pesar de ello, Rodríguez mantiene el mismo tiempo que el primer andaluz clasificado, el malagueño Cristian Rodríguez.

Al finalizar la etapa, los aficionados arroparon a todo ciclista que cruzaba la meta, siendo los más vitoreados los competidores locales, pero sin duda alguna, fue el otureño Álex Romera quien acaparó los aplausos del público local, quien le reconoció a su vecino el gran esfuerzo realizado en esta tercera etapa. Un desempeño que ha sido recompensado con el reconocimiento de su gente y del propio diputado de deportes, Manuel Guirado, quien también valoró de forma muy positiva que la Vuelta Ciclista haya llegado a Granada. “Para nosotros es un aliado estratégico para la promoción turística de nuestra provincia, la Vuelta es importante e intentamos aumentar nuestra participación cada año, sabemos lo importante que es llegar a través del deporte a Europa, y lo hacemos con la Vuelta a través de 150 canales de televisión, no solamente en Europa si no a todo el mundo. El nombre de Granada resuena enormemente durante estos días. Se hace un gran esfuerzo, hoy con Otura, mañana con Baza, vamos a transitar por más de una treintena de municipios y es importante darle esa promoción desde la Diputación. Lo importante es que este tipo de eventos crean espejo y afición, los chavales se ven reflejados y se animan a intentarlo, sembramos el germen de los hábitos saludables. El deporte tiene unos valores que son inquebrantables”, mencionó Guirado.

Por su parte, el director de Deporinter, Joaquín Cuevas, mostró su felicidad de poder llevar la Vuelta Ciclista de Andalucía a Otura. “Es la primera vez que llegamos aquí, a Otura lo llevamos en el corazón, tenemos a un corredor que es otureño como Álex Romera, y aquí siempre nos han abierto el corazón. Llegar aquí es un auténtico placer, esto es un espectáculo para todo el público. Entramos en más de 180 países y más de 320 millones de bares, como dato, el año pasado en Villarrodrigo perseguimos una audiencia de 85 millones de televidentes. Creamos riqueza a donde vayamos y hay que destacar que es un evento gratuito para todo el mundo”.

Durante la premiación se reconoció al líder de la Vuelta, el italiano Alessandro Covi, al igual que al ganador de la tercera etapa, Magnus Sheffield, el otureño Álex Romera, quien recibió el trofeo de Granada Hoy por parte de Francisco Donaire, gerente del periódico y al malagueño Cristian Rodríguez por terminar como el primer andaluz clasificado. La cuarta etapa de la Ruta del Sol transcurrirá hoy entre Cúllar Vega y Baza.