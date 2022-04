¿Qué le pide Pablo Pin a la afición del Covirán Granada? Descúbrelo aquí

Pablo Pin, técnico del Covirán Granada, espera que la afición granadina le dé a su equipo “un voto de confianza y cariño” tras las dos derrotas cosechadas en sus tres últimos duelos. Y lo argumentó señalando que “nuestra situación es buena, podría ser mejor pero también podría ser peor. Hemos perdido dos partidos y seguimos siendo primeros por lo que el estado de ánimo tiene que ser bueno”.

En ese sentido, indicó que “he intentado transmitirle a los jugadores las cosas que podemos recuperar para volver a tener esa magia en el juego, esa alegría que es lo que nos hace rendir por encima de nuestro nivel que es lo que hemos hecho durante mucho tiempo”. Y es que según Pin “para ciertas personas es más fácil criticar que analizar porque para analizar se requiere cierto conocimiento y tiempo”.

Responsabilidad

Tras caer ante Juaristi, reconoció que “confío muchos en mis jugadores. Tras el partido estaban tristes y responsabilizados pero se tienen que liberar, aislarse y volver a disfrutar”. En especial, hizo hincapié en Thomas Bropleh tras su mal encuentro en tierras vascas y sus números así lo demostraron. Al hilo, indicó que tiene en él “máxima confianza. Es uno de los jugadores que a mí me dan motivos cada día para venir con ilusión a entrenar. Es un profesional increíble, que se ha partido la cara por nosotros, por mí, por el equipo y el club y que ha jugado lesionado. Es un grandísimo jugador y es cuestión de tiempo que las vuelva a enchufar y estoy seguro que este fin de semana vamos a ver otro Thomas. Se merece ese voto de confianza y de cariño porque ha demostrado mucho su implicación”.

"Entrenar en el Pabellón Veleta con lo que nos estamos jugando no es hacerlo en las mejores condiciones"

También hizo alusión a la semana de entrenamientos que ha tenido que realizar su equipo en el Pabellón Veleta al estar el Palacio de Deportes ocupado por distintos conciertos. “La situación es difícil y aunque es cierto que tenemos el Veleta que es nuestra casa, las condiciones no son las mismas y eso es innegable”, manifestó. Pin considera que “no es la mejor situación para lo que nos estamos jugando. Esto es una cuestión de todos porque cuando los resultados van a favor todos quieren sumarse y se apuntan y para ello necesitas unas buenas condiciones para trabajar”. Pero se resignó y declaró que “no podemos hacer otra cosa porque el Palacio de Deportes no es nuestro”.

Confianza

Por último, respecto a la afición y tras no llenarse ni un día la instalación del Zaidín ni siquiera acercarse, lo analizó de la siguiente manera: “Las costumbres han cambiado con el Covid y no todo el mundo tiene la confianza a día de hoy de ir a un sitio cerrado. Tenemos un bloque de aficionados que siempre nos apoya pero no es lo que hemos vivido en Granada con respecto a lo que se ha vivido antes de la pandemia. Espero que vengan en estos dos partidos que restan en casa. El equipo juega bien, divierte y los jugadores necesitan un plus de cariño. Los proyectos se hacen fuertes cuando las cosas no van tan bien”. En cualquier caso, espera que este domingo “haya un buen ambiente”.