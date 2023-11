Pablo Pin evita excusas y busca trabajar al máximo para "lograr el objetivo"

Este domingo se aproxima una dura visita en el Palacio para el equipo rojinegro, nada más y nada menos que el Real Madrid. El entrenador del Covirán Granada comenzó valorando la total disponibilidad de su plantilla de cara al partido contra el conjunto blanco, algo que en otras jornadas no ha podido disfrutar.

"Siendo conscientes de que jugamos contra un gran rival, a nivel táctico nos fijamos más en nosotros y en intentar mejorar, más que en el Madrid. Tenemos que hacer un sobreesfuerzo defensivo, ya que pueden meter canasta en cualquier momento con esa capacidad en ataque", explicaba el técnico. La vuelta de Campazzo y la pareja que forma con Tavares es una de las mejores a nivel defensivo del continente, en palabras de Pin, y batirles será una de las tareas del equipo.

Sobre el rojinegro Ziv, y la situación personal que está atravesando con el conflicto en su país, comentó que lo ve "distraído" y evidentemente muy pendiente de las noticias, y del estado de su familia y sus amigos. "Es algo que nos afecta a todos porque venía para tener un rol importante, pero sigue trabajando bien y es un gran chico", comentó Pin.

Al respecto del rival, comentó que su porcentaje de acierto es muy elevado, y alaba la calidad de la plantilla blanca. Quizá su eslabón más débil puede ser el rebote aunque el técnico aseguró que cuando tienen que rebotear lo consiguen. El hecho de que el Madrid no haya jugado esta semana Euroliga no le cambia a Pin la planificación, a pesar de enfrentarse a un rival bien preparado y que ha podido descansar.

"No hay que rendirse nunca, y si el Madrid nos gana no podemos volver el lunes con la tristeza de una derrota. Ahora que la situación no es la mejor, es el momento de demostrar la unión de un equipo, y los actos deben estar por encima de las palabras".

El objetivo del equipo pasa por seguir trabajando para lograr la meta de la permanencia, y Pablo Pin le pide a sus jugadores que hagan las cosas lo mejor posible: "No le pido a mis jugadores que le ganen al Madrid ni que ganen todos los partidos, sino que lo hagan todo lo mejor que puedan tanto en defensa como en ataque. Si ofensivamente lo hacemos bien podemos meter más de ochenta puntos en cada partido, pero si no defendemos al tope nos pueden superar".

El entrenador insistió en que se ha basado más en ellos mismos y seguir mejorando que en el rival. Añadió que en el último partido los errores fueron más a nivel defensivo que ofensivo, porque consiguieron meter más de 80 puntos y "el problema fue que el rival metió 90". Si todo el equipo trabaja y cumple su objetivo la dinámica será positiva, y ese es el mayor reto del técnico granadino.

La situación es la que es, no podemos buscar excusas ni quejas en errores de otros partidos, y a partir de lo que hay tenemos que seguir trabajando", finalizaba el técnico.