Pablo Pin: “Quien no aproveche ahora se puede quedar fuera de la rotación”

El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, mostró su cara más seria en rueda de prensa tras la dura derrota sufrida ante el Mallorca. El técnico afirmó que “tenemos que ponernos las pilas todos”. El preparador aprovechó cuando fue preguntado por las dolencias de Joan Pardina y Sergio Olmos para lanzar un mensaje a la plantilla. “Esto es una oportunidad para otros jugadores. A lo mejor quien no aproveche ahora se puede quedar fuera de la rotación por muy simpático que sea”, manifestó Pin.

El granadino es consciente de que su equipo está fallando en ciertos aspectos que deciden mucho en los partidos. “Al final te acostumbras a hacer lo mismo todos los días y te olvidas del detalle, que es algo muy importante”, reconoció. El míster del Covirán agregó que su bloque está mostrando “una falta de acierto impresionante” en fase ofensiva.

El entrenador rojinegro quiso aclarar que su crítica a la actuación arbitral tras acabar el choque no fue “una pataleta”, pues Pin se reafirmó en sus declaraciones. “El presidente está llamando a la Federación Española. Lo que no se puede son ciertas faltas de respeto. El árbitro no puede encararse con un jugador”, señaló el técnico, que espera que la Federación vea al menos el partido. “Nosotros también somos un proyecto serio y trabajamos a muerte cada día, qué menos que se nos respete como a los demás”, sentenció.

El Breogán en el horizonte

Pablo Pin piensa ya en el Breogán, otro fuerte oponente que visita este domingo el Palacio de Deportes. “Para ganar a Breogán tenemos que estar serios y concentrados”, comentó el preparador sobre un conjunto que llega a Granada con dos derrotas consecutivas. Pin señaló que el Breogán tiene “a nivel de anotación jugadores que explotan y en un momento te pueden meter un parcial enorme”. El técnico espera que el domingo la afición acuda al Palacio “para estar con nosotros”. “Tenemos ganas de que vuelvan a vernos como nosotros somos”, manifestó.