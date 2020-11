Pablo Pin, contento con el primer mes de competición del Covirán Granada

"Lo que más me ha gustado es que cada día estamos jugando un poco mejor". Con estas palabras, el entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, valora brevemente cómo ha visto a su equipo tras el primer mes de competición que el cuadro nazarí ha saldado con tres victorias y una derrota, lo que le ha situado en la segunda plaza del Grupo B de la LEB Oro por detrás del invicto Alicante.

Pin también se muestra satisfecho por el grado de integración de los nuevos jugadores en la forma de jugar que tiene el equipo. "No es fácil. No se trata de fichar jugadores y ponerlos en la pista, pues hay ejemplos de clubes que han hecho grandes plantillas que no han respondido a lo que se esperaba, pues lo esencial es construir el equipo, algo que se va haciendo poco a poco", explica el técnico.

El entrenador granadino destacó que "nosotros hemos cambiado en puestos importantes, como en el del base, en el que tenemos tres nuevos, entre comillas, pues Germán Martínez ya trabajó con nosotros". Al respecto, añadió que los nuevos jugadores tienen que acoplarse al ritmo y a cómo intentamos ver el baloncesto y nosotros tenemos que intentar explicárselo, algo en lo que estamos creciendo porque veo que cada día somos más sólidos".

"Tenemos un equipo diferente a lo que teníamos hasta ahora. Antes contábamos con jugadores que por su veteranía hacían una lectura fácil del juego y ahora quizá tenemos más pólvora en ataque, pero hay que trabajar sobre esa lectura y, por mi parte, seguir transmitiendo el baloncesto que queremos", añade Pin.

Aunque el entrenador del Covirán asegura que "nos queda mucho por mejorar", dijo estar contento sobre todo con el nivel defensivo de los suyos: "Salvo el día del Lleida, en el que no jugamos con el hambre que deberíamos, creo que estamos viendo a jugadores que no son especialistas o que se les tiene como especialistas en otras facetas muy implicados en el trabajo defensivo, como por ejemplo a Bropleh".

Las estadísticas de la FEB

En otro orden de cosas, Pin mostró su apoyo a los jugadores, molestos con las estadísticas que este año hacen los comisarios de mesa de la Federación Española de Baloncesto -antes las hacían profesionales de los clubes- y que contienen muchos errores. Un ejemplo, en el partido ante el Murcia se contempló un triple a Fall que anotó Bropleh y se dejó de contabilizar diez rebotes a los granadinos y cinco a los pimentoneros.

"Los jugadores tienen razón porque las estadísticas pueden ser muy importantes para algunos fichajes. Además, las estadísticas dan mucha información para el trabajo diario y como están mal las de la FEB tenemos que hacer luego nosotros las nuestras y ya no tenemos tanta información del rival", señala Pin, que recuerda que "antes una de las cosas buenas que tenía la liga era que las estadísticas se llevaban bien".

El malestar con la estadísticas de la FEB y tanto jugadores como clubes han mostrado sus quejas a la Federación que, de momento, hace oídos sordos.