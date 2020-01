Pablo Pin considera que la situación que atraviesa el Covirán Granada "es un reto para mí”

El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, reconoció recientemente que en la actualidad atraviesa su peor momento deportivo desde que se hizo cargo del equipo hace ya ocho temporadas. No obstante, se plantea el futuro inmediato como un desafío: "Esta situación es un reto para mí".

Según el técnico, "el hecho de que no todo es idílico y que los jugadores no están en su mejor momento hace que toque tirar del carro y que me motive sacar el equipo adelante porque es una prueba más en mi carrera como entrenador".

"Hay que ir partido a partido, sin hacer cuentas y sabiendo que cada victoria que se saque será muy importante"

"Lo primero es muy importante no mirar demasiado hacia atrás porque si lo hacemos nos va a crear negatividad y malestar", subraya el técnico, que añade que "si nos centramos sólo en lo malo se puede entrar en una espiral negativa, por lo que la única manera de dar la vuelta a esta situación es estar unidos desde las cosas buenas que hacemos, que hay que reforzarlas y salir hacia adelante".

Presión

Sobre una de los motivos que pueden explicar el mal momento deportivo del equipo, Pin cree que al principio de la temporada "nosotros mismos nos creamos unas expectativas muy altas debido la buena temporada que tuvimos el año pasado, y no cumplir con éstas nos ha supuesto en algunos momentos como una mochila que va pesando cada vez más y que crea un malestar en el día a día que hace que cueste salir hacia adelante".

El técnico añade que "esto es parte del deporte y lo que le digo a los jugadores que ni caras al suelo ni las tristezas dan puntos, que lo que hay que hacer superarse y salir al próximo partido a defender al máximo, a atacar lo mejor posible y jugar como un equipo, que es lo que mejor sabemos hacer".

Unión

Según el preparador nazarí, "este equipo tiene una cosa muy buena y es que en una dinámica que no ha sido positiva no se ha deshecho y seguimos siendo un equipo unido". Pin incide en que "sobre esto tenemos que crecer en confianza y estoy seguro que la confianza vendrá por hacer un partido serio, un partido completo". Al respecto, considera que "hay que cambiar de tendencia también de forma individual y los entrenadores lo que haremos es mostrar toda la confianza que tenemos en los jugadores".

"Ahora mismo siento como el equipo está intentando dar un paso adelante"

Pin tiene claro que a partir de ahora hay que "ir partido a partido, sin hacer cuentas y sabiendo que cada victoria que se saque será muy importante para nosotros". El técnico no sabe si se ha tocado fondo, pero destaca que "la actitud que están mostrando los jugadores en el día a día es para tirar para arriba, todos están haciendo un esfuerzo dentro de sus posibilidades", y se mostró seguro de que "entre todos sumaremos y tiraremos hacia arriba".

El preparador del conjunto nazarí está convencido "totalmente" del compromiso que tienen todos su jugadores: "Si he sentido que alguna vez no ha sido así lo he dicho muy claramente, pero ahora mismo siento como el equipo está intentando dar un paso adelante. Creo que esto se ve en la mejora que en algunos casos es un poco lenta, pero está habiendo mejora".

En este sentido, Pablo Pin se manifiesta de forma contundente al dejar muy claro que "si tuviera que elegir en estos momentos a unos jugadores para salir de una situación como la que tenemos elegiría a los que tengo".