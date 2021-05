Pablo Pin: "No creo que seamos favoritos a nada, pero aspiramos a todo"

Acabar la liga regular como primer clasificado coloca irremediablemente al Covirán Granada como un candidato claro al ascenso a la Liga ACB. Por lo menos es lo que se piensa seguro en el seno de los adversarios del conjunto rojinegro en la lucha por subir a la máxima categoría.

"No creo que seamos favoritos a nada, pero aspiramos a todo". Con esta frase, el entrenador rojinegro, Pablo Pin, quiere huir de una etiqueta que nunca ha querido para su equipo desde que comenzó la temporada. Al respecto, añade que "tenemos que tomárnoslo con humildad porque todos los que están en el play off son grandes equipos". También deja claro que no le importa que consideren favorito a su equipo: "Si nos ven así, que lo digan, no hay problema".

Gran segunda fase

Sobre el gran papel realizado por el Covirán en la segunda fase de la competición regular, Pin considera que ha sido fundamental "la estabilidad que hemos tenido en la plantilla, pues salvo la baja de Joan (Pardina), no hemos tenido lesionados y hemos recuperado a los que lo estaban, lo que nos ha permitido entrenar con normalidad por tener a todos los efectivos disponibles".

Además, considera vital que "los jugadores han dado un paso adelante en competitividad y concentración para dar importancia a pequeños detalles". Tras afirmar que "hemos sido fuertes en el Palacio", el preparador granadino reconoce que "también ha habido suerte".

Pin también se fija en aspectos que ha de mejorar su equipo de cara a los play off: "Hemos de controlar más los rebotes y las pérdidas para llevar más el ritmo de los partidos".

Por último, el técnico dice sentir "una gran alegría" por el hecho de que para las próximas citas habrá público en el Palacio. "Los aficionados verán a un equipo que transmite cosas buenas y agradeceremos que nos acompañen hasta donde lleguemos".