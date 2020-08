Pablo Pin: "Va a ser un grupo bastante duro"

El próximo 16 de octubre es la fecha marcada en el calendario por todos los equipos de la LEB Oro para volver a competir. Aunque no deja de estar todo en el aire, ya que si la situación continúa empeorando quizás no se llegue a hacer realidad.

De una forma u otra, los conjuntos de la segunda división del baloncesto español ya se arman y preparan para darlo todo en la cancha. Ante esta temporada tan insólita, desde la federación han decidido dividir la categoría en dos grupos, quedando encuadrado el Covirán Granada con los equipos del este de la geografía nacional.

Dicha decisión no ha sido mal acogida por el club y por su técnico, Pablo Pin: “Lo más importante es que es un sistema que votaron los propios clubes”.

“Lo que veo también es que existen algunas opiniones de que los equipos fuertes han quedado todos encuadrados en el otro grupo. Esto no es del todo así, ya que muchos de los mejores jugadores del curso pasado han sido fichados por conjuntos de nuestro grupo”, afirma Pin.

Lo que está claro es que “se están formando equipos muy buenos y va a ser un grupo bastante duro”. “Es cierto que en el grupo del oeste están los equipos con más dinero como Palencia o Valladolid, pero el nivel será duro en ambos”, señala.

Aunque es cierto que el técnico del equipo rojinegro hubiera preferido que la competición hubiera sido mejor con el formato normal: “A todos los entrenadores nos gusta más una liga regular, pero es cierto que en dos grupos reduces jornadas y tiempo, por si hubiera algún parón. Si en una liga normal sumas el ‘play off’, un parón podría hacer que algunos partidos no pudieran recuperarse”.

Con respecto al sistema de competición, será distinto al haber dos grupos. Habrá una fase normal en cada grupo y posteriormente un solo grupo con los mejores. “Es una forma de buscar una solución por lo que pueda pasar. Si miramos que el curso anterior se tuvo que cortar, no parece mala idea”, apunta el entrenador del Covirán Granada.

Aun así, declara que lo que no le gusta es que “está mal planteado que puedes clasificarte para la siguiente fase, pero si no has ganado partidos importantes, ya te ves lastrado para el siguiente grupo y hay poco que hacer”.

Dejando a un lado la competición en sí, Pablo Pin también ha tenido tiempo de hablar de la marcha de algunos jugadores, a los que les desea “lo mejor” y “que tengan mucha suerte en su futuro profesional”. Pero piensa que “una personalidad como la de Guillermo Rubio y Sergio Olmos es muy difícil de encontrar. Son jugadores con mucha personalidad y que aportan veteranía, ya que han vivido todo tipo de situaciones”.

Además de los que ya no están, también se mira hacia abajo, a los canteranos que están por venir. El Covirán Granada contará con varios jugadores vinculados, que entrenarán, aprenderán y mejorarán con el primer equipo.

“Baloncestistas como Ángel Corpas o Pedro Sánchez nos ayudarán a completar el equipo. Ya saben a lo que vienen y estamos contentos con ellos. Cuidamos la cantera y la línea de progresión se nota mucho en ellos”, apunta Pin.

Una vez conocido el comienzo de campaña, en principio, y estando la plantilla formada, lo que queda es entrenar y calentar motores en la pretemporada. Según Pablo Pin, se empezará a “comienzos de la próxima semana”. “Lo primero serán los reconocimientos médicos y realizar un PCR a cada jugador, tal como indica la federación”, declara el técnico granadino.

“Comenzaremos sobre todo con entrenamientos de musculación orientados a defender, ya que es algo que quizás cueste más o apetezca menos. Tras la primera semana, ya empezaré con ellos a organizar jugadas colectivas para los partidos de pretemporada, aunque aún no hay nada cerrado”, concluye.