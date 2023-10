Pablo Pin: "El partido ha estado muy marcado por nuestros errores defensivos"

El técnico del Covirán Granada, Pablo Pin, ha valorado la derrota de su equipo, y aseguró que su equipo perdió en Manresa por 90-84, por "los errores defensivos" de sus jugadores.El entrenador andaluz fue muy claro a la hora de hablar de los errores que cometió su equipo, especialmente en la primera mitad. "El partido ha estado muy marcado por nuestros fallos defensivos en la primera mitad", dijo."Muchos de estos fallos fueron en situaciones muy entrenadas durante la semana, por lo que hemos tenido fallos de concentración", añadió.Pin vio una mejoría notable en la segunda mitad, pero no fue suficiente para ganar en el Nou Congost. "En la segunda parte hemos cortado la rotación, ellos tenían el partido controlado, pero poco a poco nos íbamos acercando", puntualizó. Para acabar, el entrenador fue autocrítico con la derrota de su equipo. "Quizás no he sido capaz de transmitir al equipo la necesidad de salir con la mentalidad necesaria en los partidos de la Liga Endesa", avisó."Este partido en Manresa lo hemos visto muchas veces aquí, sabíamos que iban a jugar así", finalizó.